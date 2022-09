Elogian a "Andor", con Diego Luna

A-AA+

Luego de que los fans de "La Guerra de las Galaxias" llenaran de elogios la precuela "Rogue One: Una historia de Star Wars", quien contaba entre su elenco con el mexicano Diego Luna, ahora las opiniones de los críticos a la serie "Andor" también son positivas.

Los primeros análisis sobre la emisión, que estrenará sus primeros episodios el próximo 21 de septiembre, elogian el ritmo, el ambiente, las actuaciones y que mantenga todos esos aspectos que hicieron de "Rogue One" una de las favoritas del público.

"Vi los primeros 3 episodios y lo digo con la mayor convicción: esta va a ser la serie que me lleve de vuelta a Star Wars", externó el crítico David Chen.

"Andor" se enfoca en el personaje interpretado por Diego Luna años antes de que se convirtiera en un representante importante de la Alianza Rebelde. En este contexto, Cassian Andor simplemente quiere sobrevivir, por lo que aprende grandes trucos para robar y engañar, además de conocer a la perfección el sistema entre los altos mandos del Imperio.