Elon Musk le devuelve su cuenta a Kanye West, ahora en X

CIUDAD DE MÉXICO, julio 29 (EL UNIVERSAL).- Después de que en diciembre de 2022 fuera suspendida la cuenta de Twitter del famoso rapero estadounidense "Ye", mejor conocido como Kanye West, Elon Musk nuevamente brinda la oportunidad al también diseñador de modas de volver a colocar mensajes en su plataforma, recientemente renombrada como "X".

La cuenta del intérprete de "Power" había sido restringida tras la colocación de mensajes que incitaban a la violencia. Ahora, con la reactivación de su usuario, Ye podrá volver a publicar mensajes en su perfil, bajo la acotación que señala que su contenido no será elegible para ser monetizado por medio de anuncios, de acuerdo con lo reportado por el diario The Wall Street Journal.

Cabe mencionar que el último veto en Twitter de Kanye se debió a la publicación de simbología nazi, supuestamente como parte del diseño de su campaña política para postularse nuevamente a la presidencia de Estados Unidos en las próximas elecciones de 2024.

Elon Musk levanta restricciones para "Ye"

Musk, quien ha demostrado tener una relación de amistad con West, informó que, tras la reforma de la red social, de la cual obtuvo los derechos durante el mes de octubre pasado, permitirá nuevamente que el cantante use la plataforma.

Aunque el artista no se ha pronunciado al respecto, ni ha publicado nuevos mensajes.

La última publicación que se observa en el perfil de "X" de Kanye continúa siendo un polémico escrito en el que hace referencia a su exesposa, Kim Kardashian, fechado el 1 de diciembre de 2022.