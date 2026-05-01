EMILY BLUNT, AL PASEO DE LA FAMA DE HOLLYWOOD

Las estrellas de Hollywood Emily Blunt y Stanley Tucci recibieron este jueves una estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, en una ceremonia en la que estuvieron rodeados de figuras de gran peso en la industria, como Matt Damon, Robert Downey Jr. o la incomparable Meryl Streep.

"Es muy difícil resumir lo significativo que es esto para mí (...) Es gracias a ustedes y los grandes amores de mi vida que han hecho de la vida un profundo privilegio y este mundo", indicó Blunt en un discurso de aceptación de la estrella, ubicada cerca del Teatro El Capitán, en pleno bulevar de Hollywood.

Junto a la actriz, Tucci agradeció "este honor" tras tantos años trabajando para la industria de Hollywood. "El hecho de que termine en la acera es apropiado. Ha sucedido antes, pero me recuperé", bromeó el artista.