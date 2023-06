"Emily en París" y "Cobra Kai" vuelven a Netflix con nueva temporada

A-AA+

Netflix dejó a sus fans impacientes, gracias a los anuncios que hizo en el TUDUM 2023, un evento global para sus seguidores que se transmitió por el canal de YouTube de la plataforma; a través de la cual se dieron a conocer que habrá nuevas temporadas de "Cobra Kai", "Emily en París", "Bridgerton" entre otras cosas.

Sin duda alguna, una de las series favoritas de Netflix es "La casa de papel", tal fue su éxito que se anunció un spin off que lleva por título "Berlín": "Un buen plan debe incluir siempre una buena dosis de diversión, hermanitos... A continuación, un avance de Berlín", fue lo que dijo el actor Pedro Alonso, protagonista de esta serie, donde ahora el carismático delincuente planea robar 44 millones de euros de una casa de subastas, acompañado de un singular grupo de ladrones. Esto se podrá ver a principios de diciembre.

Desde São Paulo, Brasil, donde se llevó de manera presencial este evento, se dieron a conocer los preparativos de la sexta temporada de "Cobra Kai", para lo cual se reunieron sus protagonistas Ralph Macchio, William Zabka y el resto del elenco, para hacer una primera lectura de lo que será esta última entrega y la compartieron con el público por medio de un video.

Lily Collins también hizo acto de presencia para anunciar la cuarta temporada de "Emily en París", la cual aseguró dará respuesta a muchas de las incógnitas que quedaron en el aire con el dramático final que tuvo en la sesión pasada, como ¿Emily y Gabriel por fin estarán juntos? o ¿Mindy y su banda irán a Eurovisión?

"Pero sí puedo decirles que tenemos más diversión, más moda y, por supuesto, más drama para todos ustedes. Emily tendrá que decidir su todo lo que siempre ha querido es lo que realmente necesita. Y, aunque el corazón de Emily siempre será fiel a París, su vida da unos giros inesperados esta temporada. No se sorprendan si se va de vacaciones a Roma", dijo la actriz.

Para los fans de "Bridgerton", la actriz Nicola Coughlan aseguró que será una entre más escandalosa y con un encuentro pendiente entre Penélope y Colin, quien regresará de su viaje mucho más atractivo y atrevido, pero el tiempo dirá a hasta dónde llegará esta pareja.

Henry Cavill volverá a encarnar a Geralt de Rivia en la épica serie "The Witcher", donde no sólo la acción sino el romance y la magia seguirán siendo los elementos fundamentales de esta historia, cuya tercera temporada marca la despedida de Cavill como protagonista y estará disponible a partir del 29 de junio.Para los amantes del anime hay dos sorpresas, el live action de "One Pice y Avatar: The Last Airbender", de los cuales mostraron un adelanto. One Pice la obra de Eiichiro Oda está siendo llevada fielmente a la realidad con Iñaki Godoy interpretando a Monkey D. Luffy, quien se embarca en una aventura para convertirse en el rey de los piratas. La espera terminará el 31 de agosto.

2024 será el año en que los fans de "Avatar: The Last Airbender" podrán ver a sus héroes Aang, Katara, Zuko y Sokka buscando unificar las cuatro naciones, para al fin vencer al Lord Ozai señor de la Nación del Fuego. En este evento se aseguró que los efectos especiales serán espectaculares, no sólo para recrear las peleas, también para ver volar al bisonte Appa.

La niña rara más popular de la plataforma regresa, "Wednesday" tendrá nueva temporada y sus protagonistas Jenna Ortega, Emma Myers, Hunter Doohan y Joy Sunday, hablaron de lo que los fans piensan que vendrá en esta nueva entrega, desde que Larissa Weems podría estar viva hasta la llegada de un nuevo Addams, aunque lo que sucederá realmente aún no ha sido revelado.

Con sólo un pequeño avance se presentó "The Chosen One", una historia en la cual se plantea la posibilidad de que Jesucristo regrese de nuevo a la Tierra, pero ahora en la persona de un niño migrante; esta serie es protagonizada por Tenoch Huerta.

"El juego del calamar" tendrá su reality show en el mes de noviembre, donde personas reales vivirán la experiencia de enfrentar las pruebas de esta épica serie, además de mostrar cómo será la segunda temporada de esta serie.