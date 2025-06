Encuentro entre Leticia Calderón y Juan Collado por el bienestar de sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ahora que Yahdira Carrillo y Juan Collado se han separado, Leticia Calderón ha sido cuestionada acerca de una posible reconciliación con su ex y, si bien, la actriz negó, categóricamente, que eso pueda suceder, reveló que, últimamente, se han estado frecuentando para convivir con los hijos que comparten y recordar buenos tiempos.

Carillo, que compartió 13 años de matrimonio con el abogado, ha hablado, a cuenta gotas, respecto a su distanciamiento con Collado, pues a pesar de aseverar que, en la actualidad, sus caminos se habían separado, sigue denominándolo como su "esposo" y como el hombre que le ha dado todo.

Estas declaraciones causaron confusión, en más de una ocasión, pues no quedaba claro si la separación de la que hablaban era sólo temporal o definitiva.

Fue el cuñado de la actriz, Antonio Collado, que recientemente expresó, para la prensa, que lamentaba el rompimiento del matrimonio de Juan, debido a que, todos en la familia, sentían un gran aprecio por la actriz que, puso en pausa su carrera, por 17 años, para enfocarse en su relación con el abogado.

Fue a propósito de este contexto que, cuando algunos medios de comunicación dieron con Leticia Calderón, pareja de Collado, antes de que este conociera a Carillo y con quien comparte sus dos hijos; Carlo y Luciano, cuestionaron a la actriz respecto al tema.

En esa ocasión no se le preguntó acerca de qué opinión le merecía la separación, sino que los cuestionamientos siguieron otro curso, cuando un miembro de la prensa la interrogó acerca de la posibilidad de que ella y Collado se den una nueva oportunidad.

Con el buen humor que la caracteriza, Leti negó que eso vaya a suceder algún día.

"No tropiezo con la misma piedra, corazón, no, no, no... la verdad es que no", dijo entre risas.

Eso no significa -aclaró- que no exista una buena relación con su ex, pues indicó que, en recientes días, se ha reunido con él y sus hijos para compartir juntos.

"Llevamos una muy buena relación, hay una muy buena comunicación que se basa, exclusivamente, en nuestros hijos; lo acabamos de ver y comimos juntos y fue risa", rememoró.

Confió que, durante esos encuentros, Carlo y Luciano les preguntan acerca de cómo fue su relación y ella, sin ningún empacho, recuerda toda la felicidad que un día cosecharon, pues reconoció que, la madurez, los ha llevado a propiciar un vínculo de estima y respeto, donde las diferencias ya han quedado atrás.

"A mis hijos les encanta escuchar anécdotas y pues las contamos y ´¿te acuerdas cuando no se qué?´, ´¿te acuerdas cuando nos emborrachamos en París?´, a ellos les gusta, es parte de su vida... yo con mis hijos nunca he tenido secretos o evasiones, que vean que su papá y yo nos llevamos muy bien", determinó.