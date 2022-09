Enrique Iglesias besa a fan

A-AA+

Enrique Iglesias besó a una de sus fans durante un meet and greet, donde interactuó con sus seguidores, a propósito de una serie de conciertos que está ofreciendo en Las Vegas, pero la cercanía entre los dos llamó la atención, pues en un video puede apreciarse que, además del beso, el cantante rozó con sus manos los glúteos de la joven.

El cantante de 47 años siempre se ha caracterizado por ser muy cercano a sus fans. Sin embargo, durante su última interacción con un pequeño grupo de seguidores tuvo lugar un encuentro con una joven que parecía muy emocionada de conocer a Iglesias, sin embargo, la experiencia rebasó lo ocurre habitualmente entre un artista y una fan.

Además de tomarse una fotografía con Enrique, la joven y el intérprete de "Bailando" se dieron un largo abrazo, capturado por los celulares de otras y otros seguidores que esperaban su turno para acercarse al hijo de Julio Iglesias.

Al tener cerca al intérprete, la joven también le dio un beso a Iglesias que, en principio, fue dirigido a su mejilla y aunque, por lo que se ve en el video, Enrique trató de esquivar que los labios de su seguidora rozaran con los suyos, terminaron por darse un beso, el cual quedó documentado también por la cámara de la mujer que grabó cada instante junto al artista.

Pero además del beso, mientras Iglesias buscaba eludir el contacto labial con su fan, mantuvo sus manos en la cintura de la joven y, entre un movimiento y otro, Enrique rozó sus glúteos. Al percatarse de la zona donde se encontraban sus manos, por lo que se aprecia en el video, el cantante se apresura a colocar sus palmas en la espalda de su seguidora.

Eso no fue todo lo que sorprendió, sino que fuera el mismo Enrique quien compartiera el video donde se besa con una fan en redes sociales, pues tiene una relación desde hace 20 años con la exjugadora de tenis Anna Kournikova, con quien además comparte dos hijas: Lucy, Mary, y un hijo: Nicholas.

Aunque la pareja nunca se ha casado, tienen una relación formal desde el 2001, por lo que algunas y algunos de sus fans se preguntaron si es un indicio de que el cantante y la deportista ya no están juntos, pero en las redes sociales también hay quien han expresado que Anna y Enrique llevan una relación fuera de lo convencional, por lo que no dudan de que todo marche viento en popa entre la pareja.