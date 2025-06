Entre rumores de ruptura y una boda familiar, los Capetillo Gaytán vuelven al centro de atención

Entre la alegría por la reciente boda de su hija Alejandra Capetillo y los rumores de una posible crisis matrimonial, la familia Capetillo Gaytán se encuentra nuevamente en el centro de la atención.

Semanas antes del enlace entre Alejandra y el empresario libanés Nader Shoueiry, comenzaron a circular versiones en los medios sobre un momento difícil en la relación entre Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, que ha durado 30 años. No obstante, se decía que ambos habrían decidido mantenerse unidos para cumplir con compromisos familiares y laborales.

Si bien ninguno de los dos ha salido a desmentir los señalamientos, fue una publicación reciente en el Instagram de la artista lo que volvió a despertar dudas sobre su situación personal.

La actriz compartió imágenes familiares de la boda de Ale celebrada el 24 de mayo en la Hacienda Zotoluca, ubicada en Hidalgo, México. En las fotos aparece junto a Eduardo, Alejandra y su esposo, además de otras en las que se ve a su hija sola, y una donde el exintegrante de Timbiriche baila con Ale en la pista.

Sin embargo, en la publicación, Capetillo no fue etiquetado. Por su parte, los fans se percataron de que el perfil del intérprete de "No seas tan cruel" ya no hay rastro de fotos: eliminó todas sus publicaciones, lo que coincide con el momento en que comenzaron a crecer los rumores sobre una posible ruptura.

En redes sociales, algunos seguidores destacaron este detalle como una señal de distanciamiento, mientras que otros consideraron que no fue etiquetado simplemente por su ausencia en redes sociales.

Hace unos días, durante un encuentro con la prensa, Lalo, el hijo mayor del matrimonio, fue consultado sobre los rumores que rodean a su familia.

El joven, quien actualmente incursiona en la música, primero abordó otros rumores que también han circulado: "No manches, hace dos semanas mataron al pobre de mi papá. Ya déjenlo tranquilo. Ya los están divorciando, y creo que por ahí leí que ya ni viven juntos. Es lo mismo que el de la muerte".

Entre risas, aclaró que sus padres siguen juntos: "Yo creo que es normal, es parte de, y entiendo que a la gente le interesa saber porque les tienen cariño. Nada más no me lo maten", dijo.

Asimismo, aseguró que su familia está más unida que nunca y que mantienen comunicación constante.

Aun así, las señales en redes sociales siguen alimentando las dudas.