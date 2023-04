Erik Rubín y Andrea Legarreta se van de viaje con sus hijas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- Hace poco más de un mes, la conductora Andrea Legarreta y su exesposo Erik Rubín anunciaron que tras 22 años de estar juntos le pondrían un punto final a su relación. Si bien el extimbiriche contó anteriormente que estaba listo para irse de la casa que comparte con la famosa y sus dos hijas en común, Nina y Mia, parece que la expareja se está esforzando por mantener lindos recuerdos, pues viajaron juntos a Londres.

Resulta que las celebridades publicaron algunos momentos de su travesía en redes sociales.

En uno de los videos del perfil de Instagram de Legarreta se observa a Nina y Mía caminado por la calle mientras al frente va el intérprete de "Princesa tibetana". Aparentemente se encontraban en Soho, un lugar ubicado en West End en el que hay una mezcla de tiendas y vida nocturna.

Posteriormente se ve a la familia reunida frente a lo que parece ser un restaurante y más tarde se les percibe comprando una bebida.

Legarreta y Erik también recordaron la cultura mexicana en tierras lejanas, ya que en su caminata se encontraron con un artista callejero que interpretaba "Seven Nation Army" de The White Stripes, la pegajosa canción que los mexicanos, durante el mundial de Rusia, retomaron para hacer honor al jugador de la selección nacional: Chuky Lozano, por su histórico gol frente a Alemania.

"El Chuky Lozano, el Chucky Lozano", se le escucha decir a la conductora de "Hoy" cuando de pronto se acerca con el cantante, quien levantaba las manos como si estuviera en un estadio de futbol, lo que provocó risas en su expareja.

Por su parte, Nina solo ha posteado algunas fotos de los lugares que ha visitado, al igual que Rubín.

Aunque en el comunicado de su separación, las celebridades detallaron que su amor se había transformado y que ahora transcendería como una relación de familia: "como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida", levantaron especulaciones entre sus seguidores sobre una posible reconciliación.

Rubín reveló durante una alfombra roja de "Mentiras, el musical", que se tomaría unas vacaciones y a su regreso dejara de vivir con Andrea y las jóvenes.

"Regresando ahorita de vacaciones es donde vamos a tomar el siguiente paso, en el que voy a salir de casa, como es la sugerencia", dijo y consideró que será en ese momento cuando viva el verdadero duelo que trae consigo una separación.



Te contamos cómo fue uno de los momentos más importantes para la expareja

Pese a que hay quienes consideran que el amor a primera vista es solo un cliché hollywoodense, Rubín y Legarreta sí tuvieron un comienzo como de película.

De acuerdo con la versión la presentadora, conoció al exTimbiriche en una famosa discoteca de Acapulco, el flechazo ocurrió gracias a un cupido: se trató de Rafael Villafañe, quien era un amigo en común.

Rafael invitó a Legarreta a sentarse en su mesa y le susurró un secreto que Rubín le había contado unos momentos antes: ´¿Cómo ves? Dice que vas a ser la madre de sus hijos´".

Y al parecer, el cantante iba muy enserio. Unos días más tarde iniciarían un romance que les duró tan solo tres meses, para después dar el gran paso.

El artista le pidió matrimonio en el escenario de la obra "Rent", una producción de la que él formaba parte y estaba cumpliendo sus 100 representaciones.

"Llevábamos tres meses de novios, a mí me invitan a estar como parte de esta celebración (de la obra), arriba en el escenario y entonces siempre uno de los chicos de la obra hablaba. En ese momento Erik da el paso al frente, agarra el micrófono y dice: 'Yo quiero pedirle a Andrea que se case conmigo'. Y entonces fue papelitos, la canción de la obra, 'Tiempos de Amor'. Me da el anillo, yo me acuerdo, lloraba y lloraba...", dijo Legarreta en una emisión del matutino en 2018.

La boda se realizó en la misma región en el que comenzaron su historia: en la llamada "Perla del Pacífico" (Acapulco).

A la fiesta acudieron famosos como Mariana Garza, excompañera de Rubín en la famosa agrupación de los 90, e incluso subieron al escenario a interpretar sus sencillos.

Aquella noche, Legarreta lució un sencillo vestido con un tocado de flores en la cabeza, mientras que su marido portó un traje beige, asimismo los invitados se vistieron a tono con ellos.

A pesar de que la celebración no fue televisada como en el caso de otros famosos, aún hay recuerdos de aquella lujosa fiesta en medio de la playa.

Posterior al matrimonio, el amor iba viento en popa y se mostraban muy enamorados. Para 2004 dieron la feliz noticia de que esperaban a su primer bebé y recibieron a Mía Rubín Legarreta, quien actualmente está por cumplir la mayoría de edad, mientras que dos años después celebraron el nacimiento de Nina.