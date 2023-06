Es necesaria la conversación sobre startalents: Ibarreche

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- El creador de contenido Javier Ibarreche ve como necesaria la conversación que se está desarrollando en el mundo del doblaje por la entrada de los llamados startalents (figuras reconocidas que no son actores de voz).

El también standupero ha tenido un mes lleno de grandes proyectos que suma a su carrera: este fin de semana se estrenó la cinta "Transformers: el despertar de las bestias", donde da voz al personaje de Mirage.

Además, la semana previa llegó a salas "Spider-Man: a través del spiderverso", en donde interpretó a uno de los antagonistas, "la mancha", filme que dividió opiniones entre quienes estuvieron de acuerdo con que se eligieran influencers para algunos personajes y quienes no.

"Creo que es una conversación necesaria que hay que tener porque al final es un fenómeno que está ocurriendo, pero siempre con argumentos. Yo insisto: juzguemos el trabajo, ya que vean la película digan por qué funcionó y por qué no, pero habiéndola visto, antes de, no podemos especular", dice a El Universal.

"Yo a lo que le apuesto es a hacer un buen trabajo, el mejor que me permitan mis capacidades, para que eventualmente cuando me vuelvan a convocar a hacer doblaje ya no sea una cosa rara, una cosa que la gente discuta", apunta.

Ibarreche, quien tiene una formación como actor y dramaturgo, explica que está acostumbrado al escenario, pero sabe que el doblaje (cuya primera participación fue en 2022 con la "Liga de supermascotas") implica otras capacidades.

"Si bien es una disciplina diferente sí quiero pensar que mi formación como actor de teatro me ayuda de repente a dibujar ciertas emociones para el personaje, matices, la dicción que tengo más trabajada desde hace tiempo... pero la realidad es que cuando yo nada más me dedicaba a ser actor de teatro y aparte daba clases me iban a ver las tres personas que van al teatro en México", lamenta.

En el marco del estreno de "Transformers: el despertar de las bestias", el exprofesor comparte que está emocionado porque cada vez se está rompiendo más con la imagen que el público tiene de él únicamente como influencer y creador de contenido, medio en el que se dio a conocer, y espera que se dé la oportunidad de volverle a dar voz a un personaje como Mirage, en la franquicia Transformers.

Además, no descarta brincar a otros formatos:

"Me encantaría regresar al teatro o empezar a adentrarme en el cine y en la tele desde otro tipo de actuación, la cosa sería encontrar el papel para alguien que se pueda ver como yo. Yo tengo ganas de actuar y de escribir y de hacer muchas cosas en este medio que me fascina consumir. Me encantaría formar parte de una ficción, me encantaría una comedia, sería un sueño".

Y sobre por qué nos recomienda aprovechar el fin de semana para ver Transformes, señala:

"Si en algún momento de sus vidas chocaron con algo que tuviera que ver con Transformers, esta película tiene una carga valiosa de nostalgia que les va pegar a esa parte que ya se encariñó con #Transformers.

"Si nunca han visto la saga o si tienen gente que conocen que no se han adentrado en este mundo es un buen primer paso para meterse en este mundo porque tienes un poco de todo: tanto de villanos como de héroes, autobots, maximals (transformers que se convierten en animales) y es una película que funciona por sí sola, aunque es parte de una saga".