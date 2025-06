Escándalo: Jared Leto acusado por 9 mujeres de conducta inapropiada

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- Jared Leto, protagonista de "La casa Gucci", ha sido acusado por nueve mujeres de conducta sexual inapropiada y de mantener interacciones con adolescentes, de acuerdo con una publicación de la revista Air Mail.

El artículo señala que este tipo de comportamientos los habría mantenido durante años.

"Ha sido un secreto a voces durante mucho tiempo", declaró una mujer anónima al magacín.

Las fuertes declaraciones en contra del también cantante salieron a la luz después de que, en 2012, la DJ angelina Allie Teilz hiciera una publicación que recientemente volvió a compartir en su cuenta de Instagram.

En el post, la música relató que se encontraba viviendo en Los Ángeles cuando ocurrió la supuesta agresión por parte de Jared Leto:

"No estás realmente en Los Ángeles hasta que Jared Leto intenta forzarte en el backstage... Con falda escocesa... Y un gorro de nieve."

Agregó que el actor la "traumatizó" cuando apenas tenía un año viviendo en la ciudad.

"Lo que hizo fue depredador, aterrador e inaceptable", declaró, asegurando que al famoso no le importó su edad.

Otro testimonio corresponde a una mujer que afirmó haber conocido al actor cuando tenía 16 años en una cafetería de Los Ángeles. De acuerdo con reportes, el encuentro se dio en la época en que Leto era visto con Ashley Olsen, con quien mantenía una relación sentimental.

Según la denunciante, Leto le tomó del brazo cuando ella intentaba levantarse para ir al baño:

"Miré hacia abajo y era Jared Leto. Tuvimos una conversación rápida y consiguió mi número."

Dos días después, el actor la llamó por teléfono y, según ella, parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia:

"Era una voz rarísima y asquerosa, pero para mí, es Jared, ¿sabes?"

Añadió que hubo insinuaciones y que las conversaciones nocturnas se tornaron "sexuales".

"Me preguntaba cosas como: '¿Alguna vez has tenido novio? ¿Alguna vez has chupado un pe...?'", afirmó al medio.

Una experiencia similar la vivió la modelo Laura La Rue en 2008, cuando tenía 16 años y Leto, 36.

La joven acudió a la casa del actor en Los Ángeles después de que él le pidiera su número. Asegura que Leto le "coqueteó" y estuvo "provocándola".

Según Page Six, el representante del actor negó la historia de la modelo, asegurando que las comunicaciones entre ambos no contenían ningún tipo de contenido sexual o inapropiado.

Agregó que Laura incluso solicitó trabajo como asistente de Leto, lo que, a su parecer, demostraría que no hubo conducta indebida. Ella negó rotundamente esta versión.

Otras de las acusaciones mencionan que mujeres jóvenes eran reclutadas para asistir a fiestas organizadas por el actor. Una fuente aseguró que el objetivo de estos eventos era que las chicas se bañaran desnudas en la piscina.

Sobre el consumo de drogas o alcohol, el representante afirmó que Leto no ha probado ninguna de estas sustancias en más de 35 años.