Espinoza Paz rompe en llanto durante la entrevista con Yordi Rosado

En una hora con 56 minutos, Yordi Rosado conmovió no sólo a su público, también al cantante Espinoza Paz, el invitado de su programa de YouTube, y quien además de recordar su inicios en el mundo del espectáculo también abrió su corazón sobre ciertos temas que le son difíciles de hablar, por ejemplo sus padres.

El hilo conductor de la emotiva conversación fue la influencia que tanto su padre, como su madre tuvieron en la carrera del originario de Sinaloa. Por una parte, Espinoza habló sobre la disciplina que su padre le inculcó a través de los años, y por otra la contención emocional y la credibilidad que su madre tenía al potencial artístico del ahora cantante.

Pero el momento más emotivo llegó cuando el intérprete de "Te veías mejor conmigo" revivió la muerte de su mamá, quien al irse de indocumentada a los Estados Unidos, junto a Espinoza, perdió la vida a causa de un padecimiento en las anginas.

A pesar de que los sentimientos se encontraban a flor de piel, contrario a otros invitados, Paz logró soportar las lágrimas, pero había algo con lo que no contaba, el detalle con el que Yordi despediría a su entrevistado.

Una guitarra fue el obsequio de Yordi para su invitado especial de la noche, la cual trató de representar el éxito en la carrera de Espinoza, y a través de ese instrumento recordar los momentos en los que las posibilidades no le permitieron explotar su talento cuando niño a través de una guitarra.

Los protagonistas de la entrevista se fundieron en un abrazo, y después de ello Espinoza colocó un mensaje indeleble en la guitarra, en el cual finalmente derramó las lágrimas.

El recibimiento del público internauta a través de YouTube fue como lo han sido varias entrevistas muy bien recibidas, y así como el público agradece también así lo hizo Paz.

"Gracias por todas tus palabras, creo que a través de tus entrevistas todos tenemos algo que aprender, de verdad muchas gracias", se despidió el cantautor.