Estas son las exigencias de Luis Miguel en Argentina

Luis Miguel se encuentra desde hace una semana en la Argentina en donde dio inicio a su gira mundial de conciertos, tras un largo tiempo alejado de los escenarios. "El Sol de México" completará 10 veladas en este país para luego viajar a Chile en donde ofrecerá otros tres espectáculos a sus fanáticos sudamericanos.

El tour 2023 de Luis Miguel seguirá luego por Estados Unidos, pero el reconocido artista tiene conciertos programados en diferentes rincones del mundo, por lo que le esperan meses con una agenda bastante apretada. Sus presentaciones culminarán en Guadalajara, México, el 17 de diciembre próximo por lo que las expectativas no para de crecer.

Las exóticas exigencias de Luis Miguel en Argentina

El intérprete de "La incondicional" se encuentra en Argentina junto a su novia, la diseñadora española Paloma Cuevas, y juntos están hospedados en el lujoso hotel Faena, en la ciudad de Puerto Madero, en Buenos Aires. Luis Miguel se aloja en este lugar exclusivo y con todas las comodidades para poder relajarse mientras trabaja.

En este marco, en el programa televisivo "Poco Correctos", que se emite en Argentina por El Trece, dieron a conocer algunas exóticas exigencias que habría puesto Luis Miguel para su estadía. Según indicaron los periodistas del ciclo, el artista había solicitado un agua marca Fiji que siempre pide; sin embargo, en Argentina no se consigue por lo que su producción habría tenido que llevarla.

Para su camerino, Luis Miguel habría solicitado una decoración realizada con telas y velas con aroma a vainilla. También indicaron que solicitó rosas, de tallo largo y sin espinas, de color blanco. Los periodistas no indicaron si hubo alguna petición en particular para su novia Paloma Cuevas, pero sí dejaron en claro que el artista quiere sentirse con el mayor confort posible mientras se hospeda en Argentina.