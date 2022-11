Este es el particular error en "The Big Bang Theory"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Diez años tuvieron que pasar entre el estreno de "The Big Bang Theory" y el de su serie spin-off "Young Sheldon". Mientras que la primera tuvo su primer capítulo televisado en septiembre de 2007, la segunda tuvo su primera emisión el mismo mes pero de 2017. Lo cierto es que el universo de ambas producciones y su protagonista, han cautivado el corazón de millones de fans.

La sexta temporada de "Young Sheldon" ("El joven Sheldon" en español) tuvo el estreno de su sexta temporada recientemente (hace dos meses) y ha sido el productor ejecutivo y escritor de "The Big Bang Theory" quien ha revelado que se arrepiente de un aspecto muy importante de la sitcom madre de las dos producciones.

Steve Molaro habló de algunos aspectos del guión de la serie más joven, en relación a algunas vivencias de Sheldon Cooper. Cabe mencionar que este personaje es interpretado por Jim Parsons en su etapa adulta y por Iain Armitage en su versión infantil. En medio de algunas críticas de parte de los seguidores del universo de las producciones, el escritor ha mencionado en una entrevista:

"Cuando incluimos lo de George, estábamos intentando agregarle peso e importancia a la escena y fue la manera en la que encontramos de hacerlo. No imaginábamos que tendría este impacto en ´Young Sheldon´. De haberlo sabido lo hubiera pensado dos veces".

La declaración del productor ejecutivo se da en el contexto de la vida de Sheldon, que debe ser continuada en la serie spin-off, respetando todas las vivencias que construyeron al personaje en "The Big Bang Theory", aunque de nada sirvan para contar las nuevas historias de la versión infantil del científico protagonista.

El aspecto al cual hace referencia Molaro es el conjunto de infidelidades de parte de George, el padre del protagonista. Los comportamientos de este hombre generaron la compulsión de Sheldon de golpear tres veces las puertas antes de entrar a las habitaciones. El motivo reside en el hecho de que vio a su padre engañar a su madre con otra mujer.

A lo que apunta el escritor con este aspecto del cual se arrepiente es que deberán incluir alguna referencia de este trauma, aunque a los fines de las vivencias de "Young Sheldon" no aporte mucho, ya que está calificada como una serie familiar y apta para todo público. Lo cierto es que por el momento se está mostrando cierto interés de George por su vecina, Brenda Sparks. Habrá que esperar para ver cómo deciden continuar con ese hecho de la vida de Sheldon.