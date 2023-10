Ester Expósito: "México es mi segundo lugar favorito del mundo"

Morelia (México), 22 oct (EFE).- La actriz española

considera a México como su segundo lugar favorito en todo el mundo, según dijo este domingo a EFE en México, donde está presentando la película "Perdidos en la noche", del director mexicano Amat Escalante.

"Yo digo que es mi segundo lugar favorito. Mi primero es Madrid, y Galicia, pero México es mi segundo lugar en el mundo. El único lugar que he encontrado en el que me siento como en casa sin ser mi casa", dijo en la alfombra roja previa a la función de la película en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en el que se presenta por primera vez la cinta en México.

Expósito dedicó estas palabras a México y también dijo que lo que más le gusta del país "es la gente".

"Me encantaría seguir trabajando en México. Lo que más me gusta es la gente, la energía. Hay algo en la gente, en la energía de México, que no se puede explicar", señaló después de haber sido recibida por centenares de seguidores que se acercaron a las inmediaciones del teatro Mariano Matamoros para expresarle su cariño.

"Aquí en México siempre me tratan con muchísimo cariño y respeto y yo lo agradezco", sentenció.

"Perdidos en la noche" cuenta la historia de Emiliano (Juan Daniel García Treviño), un joven que vive en un pueblo minero en México y que, motivado por un profundo sentido de justicia, busca a los responsables de la desaparición de su madre activista, quien se había manifestado en contra de una compañía minera internacional.

Al no recibir ayuda de la policía ni del sistema judicial, encuentra una pista que lo lleva a la excéntrica familia Aldama, integrada por un famoso artista (Fernando Bonilla), su esposa célebre (Bárbara Mori) y su hija (Expósito).

La actriz española expresó su admiración por el director de "Perdidos en la noche", Amat Escalante, a quien consideró un genio y alabó su sensibilidad y los temas que elige para sus películas.

"Trabajar con Amat, que es un genio, fue una de las experiencias como actriz más enriquecedoras y más bonitas", comentó.

Y lo mismo consideró el resto del elenco, que mostró su admiración por Escalante.

"Me topé con un ser humano maravilloso, mas allá del cine que hace Amat, que es un cine muy crudo. (...) Por eso me parece que Amat es un cineasta tan chingón (bueno), porque toca temas a los que no nos atrevemos a mirar", dijo Mori en la alfombra roja.

Por su parte, Escalante consideró que lo único que hace es "entregarle la película a los actores" además de su confianza.

"Yo trato a la gente como individuos, como personas, y me reflejo mucho en ellos, les entrego confianza y los trato como me gustaría que me trataran a mí, que es con cuidado", manifestó el realizador.