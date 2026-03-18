ESTRENA TRÁILER
LA SAGA DARÁ UN SALTO TEMPORAL DE 17 AÑOS Y PREPARA EL TERRENO PARA UNA GRAN GUERRA QUE PONDRÁ FIN A LA EXITOSA SAGA, SEGÚN EL PRIMER AVANCE DE LA PELÍCULA LANZADO ESTE MARTES
CIUDAD DE MÉXICO.- La tercera parte de la saga espacial dirigida por Denis Villeneuve, "Dune: Parte 3", ya dio a conocer sus primeras imágenes oficiales, despertando gran entusiasmo entre los seguidores de la franquicia.
Esta nueva entrega llegará a los cines hacia finales de 2026 y apunta a cerrar de forma contundente la historia de Paul Atreides. La historia se basa en El Mesías de Dune, la segunda novela escrita por Frank Herbert, por lo que la trama se desarrollará 12 años después de que Paul ascienda al poder como emperador.
El elenco reúne a varias figuras destacadas como Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa y Robert Pattinson, entre otros. Las primeras imágenes se difundieron poco después de que Chalamet no obtuviera el premio a Mejor Actor frente a Michael B. Jordan, y fueron compartidas tanto por el propio intérprete como por las cuentas oficiales del filme.
En dichas fotografías, el protagonista luce visiblemente afectado, con señales de desgaste físico y emocional, lo que sugiere que la historia tomará un rumbo más oscuro y complejo en comparación con las entregas anteriores.
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El estreno está previsto para diciembre de 2026, coincidirá con el lanzamiento de "Avengers: Doomsday", lo que anticipa una fuerte competencia en la taquilla mundial.
"Dune: Parte 2" logró recaudar más de 714 millones de dólares en 2024, a pesar de estrenarse en una temporada con menor actividad comercial, por lo que esta tercera parte buscará superar esa cifra.
La saga "Dune", creada por Frank Herbert en 1965, es considerada una de las obras más influyentes de la ciencia ficción. Ambientada en un universo donde la política, la religión y la ecología se entrelazan, la historia gira en torno al planeta desértico Arrakis, fuente de la especia más valiosa del cosmos.
A lo largo de los años, ha sido adaptada en cine y televisión, pero la versión de Villeneuve ha revitalizado su popularidad gracias a su enfoque visual, narrativo y su fidelidad al material original.
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