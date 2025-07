Eugenio Derbez dice que su nieta Tessa es la que más se le parece

CIUDAD DE MÉXICO, julio 2 (EL UNIVERSAL).- Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, logró unir a dos familias que en el pasado no siempre se llevaron bien. La pequeña, que recientemente cumplió su primer año de vida, se ha convertido en motivo de orgullo para sus famosos abuelos. Eugenio Derbez, por su parte, compartió con entusiasmo lo que más le emociona de su nieta.

En entrevista con "De primera mano", el protagonista de "No se aceptan devoluciones" expresó que ve en Tessa un gran parecido con él: "Yo creo que es la más parecida, no solamente de mis nietas, incluso parece que fuera mi hija, cosa que me da mucho gusto."

También fue claro al descartar que existan celos entre los abuelos, como se ha llegado a especular. Según explicó, su esposa Alessandra Rosaldo ha abrazado con cariño su papel de abuela con Tessa, lo que ha fortalecido su relación con Victoria Ruffo.

"A raíz de que nació la niña, sobre todo Ale y ella (Victoria) hicieron muy buen click, muy buena relación", comentó.

Aunque evitó profundizar, Derbez no dejó pasar la oportunidad de lanzar una ligera indirecta a su ex, al sugerir que el parecido que él nota con la niña quizá no sea del todo del agrado de la reconocida actriz de telenovelas: "Yo me imagino que no le da tanto gusto a la abuela", dijo entre risas.

El lunes 30 de mayo, la familia celebró un momento especial. Aunque no todos pudieron reunirse físicamente, varios recurrieron a sus redes sociales para felicitar a Tessa por su cumpleaños.

La festejada celebró el fin de semana anterior con sus padres y algunos familiares cercanos, en una reunión a la que también asistieron Aislinn Derbez y su hija Kailani. La temática fue de la caricatura "Plin Plin", y la cumpleañera lució un vestido rosa estilo princesa.

Paola Dalay compartió con sus seguidores detalles del festejo, como la piñata, el pastel y las coloridas golosinas que disfrutaron los invitados, incluyendo algodones de azúcar. No faltaron los aplausos de José Eduardo cuando Tessa "sopló" sus velitas.

Eugenio también se sumó a las felicitaciones con una serie de fotos junto a su nieta desde que era recién nacida, acompañadas del mensaje: "Un año ya de que llegó esta ´bendición´. Felicidades. Te amamos."Rosaldo escribió: "Esta princesita hermosa, la más peque de la familia, cumple años hoy. Te amamos, Tessa. "Mientras que Victoria Ruffo resumió su cariño en una sola palabra: "Amor."