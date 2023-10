EUGENIO DERBEZ SU ÉXITO CONTRAPRODUCENTE

Los buenos números que Eugenio Derbez genera en taquilla, le ha resultado de cierta manera contraproducente. En su primera semana de exhibición, su nueva película “Radical” contabiliza cerca del millón de espectadores, pero eso no quiere decir que todo sea fácil.

“Siento que traigo una carga que ya me han adjudicado y es contraproducente: luego no se quiere promocionar (sus películas) porque dicen que son mías y no quieren meter dinero a la publicidad”, comenta. “Y no, (debe ser) al revés, si así fuera no me mataría en entrevistas, yendo a todos lados”, dijo esta noche previo a la gala del filme en el Festival Internacional de Cine de Morelia. “Radical” está basada en la historia de Paloma Noyola, la tamaulipeca adolescente que hace una década fue considerada la nueva Steve Jobs por su conocimiento en las matemáticas.