Eugenio Derbez vuelve a la silla de director, pero para la tv

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Diez años después de haber estrenado "No se aceptan devoluciones", su ópera prima como director, Eugenio Derbez volverá a colocarse detrás de una cámara para gritar ¡acción! a mediados de este 2023.

Anteriormente el actor había aceptado estar nervioso por volver a esa actividad luego del éxito que significó la cinta, la cual contabilizó más de 15 millones de boletos vendidos, superando en su momento a filmes como "Iron Man 3" y "Mi villano favorito 2".

"Será algo de tele, regreso finalmente a dirigir, aún no se puede decir qué es, pero ya mero", indica brevemente.

Y aunque su retorno no será para la pantalla grande, si estará este año en cine y en calidad de actor con "Radical", historia basada en hechos reales ocurridos hace una década en Tamaulipas, donde se encontró a una niña que la han catalogado como la próxima Steve Jobs.

En ella, el comediante interpreta al maestro que da las armas a la pequeña, para salir adelante en un ambiente hostil.

"Radical2 ganó el premio del público en la pasada edición de Sundance, el festival de cine independiente más importante del orbe.

"Va para fines de agosto o noviembre, por supuesto primero irá a cines y después a plataforma", expresa.

Se va otra vez "De viaje con los Derbez"

Por lo pronto, a partir del 7 de abril, Eugenio y sus hijos Aislinn, José Eduardo, Vadhir y Aitana, así como su esposa Alessandra, lanzarán la tercera temporada de "De viaje con los Derbez", por Amazon Prime Video.

En esta ocasión la familia viaja a Jamaica para disfrutar de la playa y el sol, pero como Eugenio no es alguien que pueda quedarse quieto, las cosas se pondrán en ambiente.

"Eso de llegar a una playa y echarse no lo entiendo, mejor que se queden en la casa, en la cama, digo, los viajes son para conocer", dice durante la promoción de la misma.

De viaje con los Derbez tendrá su capítulo de estreno el 7 de abril, por Amazon Prime Video, para luego estrenarse dos más el día 14 y los otros tres, el 21.