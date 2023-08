Evacúan a Eduardo Verástegui de Ecuador tras asesinato de candidato

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- El actor y productor Eduardo Verástegui fue evacuado de emergencia de la premiere de "Sound of Freedom" en Quito, Ecuador, luego del tiroteo que se presentó, la tarde de este miércoles, en la ciudad y que terminó con la vida del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Verrástegui se encontraba de visita en aquel país para promocionar la cinta que produce y también protagoniza; en el momento de los hechos y de acuerdo con información proporcionada por su oficina de representación a EL UNIVERSAL, el mexicano se disponía a ver la cinta junto al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso y la primera dama, María de Lourdes Alcívar; sin embargo, por medidas de seguridad el evento fue cancelado y tanto el actor como el mandatario y su esposa fueron retirados del lugar en un avión privado cuyo destino se desconoce.

Villavicencio se encontraba en un acto de campaña, cuando fue alcanzado por varios disparos y aunque fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, no logró sobrevivir.

Aunque se desconocen muchos de los detalles, se sabe que tanto el actor de "Soñadoras" como el presidente Lassso se encuentran fuera de peligro; sin embargo, habría varias personas heridas de gravedad.

Desde su estreno, el pasado mes de julio, "Sound of Freedom" se ha visto envuelta en la polémica, no sólo porque retrata temas delicados como el tráfico infantil, también porque uno de sus inversionistas, Fabian Marta, fue detenido justamente por este tipo de delitos.

Respecto a esta situación, Eduardo publicó un mensaje en redes sociales donde se deslinda de los hechos y asegura que no conocía a Marta y mucho menos tenía ningún tipo de relación con él, además explicó que si el nombre del sujeto aparece en los créditos es porque, al igual que otras 6 mil personas, donó dinero para cubrir los gastos de promoción de la cinta.