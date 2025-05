Ex de "El Potrillo", sentida porque no la felicitó por su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- América Guirnat, primera esposa de Alejandro Fernández, no oculta la extrañeza que le causó que su ex, quien suele escribirle puntualmente, cada año, por su cumpleaños, no lo haya hecho en esta ocasión.

Tras seis años de matrimonio, en 1998, América tomó la decisión de separarse del padre de sus tres hijos, "el Potrillo", de quien se divorció en 2002.

Su separación no se volvió un impedimento para que crearan una buena relación como expareja pues, para ellos, era muy importante mantenerse cercanos por el bien de América, Camila y Álex.

Por ello, no es de sorprenderse cuando aparecen posando juntos en eventos familiares, ya sea en la boda de uno de sus hijos o en el bautizo de uno de sus nietos.

Sin embargo, en una entrevista reciente, Guirnat reconoce que, de un tiempo a la fecha, el cantante se ha vuelto más distante; prueba de ello es que no la felicitase, ni en su cumpleaños ni el Día de las Madres, fechas que, para ella, son muy importantes.

"Por primer año, no me felicitó en mi cumpleaños, nunca había pasado eso, no me felicitó el Día de la Madre, nunca me había pasado eso... me llamó la atención, yo creo que un feliz cumpleaños a la mamá de tus hijos.... pero bueno, a lo mejor se despistó, porque él era de los que hasta las 12 de la noche me mandaba feliz cumpleaños", contó a "Venga la alegría".