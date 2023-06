Exactor acusado de trata dice recibir "hostigamiento abrumador"

CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- Una vez más el actor y exestrella infantil Mickey Santana, quien está siendo acusado como posible responsable de la desaparición de Ana Victoria Ruiz Palacios; tomó sus redes sociales para emitir un comunicado donde fija su postura ante estos hechos y la manera en que ha sido manejado por los medios de comunicación.

Una de las primeras aclaraciones que hace, es que él asegura que no niega la relación con la persona desaparecida en el video que publicó hace cuatro días para hablar de la acusación, sino que hace énfasis que en la actualidad él no mantiene un romance o algo parecido con la víctima.

"Los medios de comunicación han tergiversado la información, diciendo públicamente que Miguel niega haber tenido una relación con ella en el pasado, lo cual es totalmente falso, ya que Miguel utilizó la palabra 'ACTUALMENTE'. Las fotos que se han mostrado donde Miguel está con la señora Victoria son de hace más de ocho años", se lee en dicho comunicado.

También comparte que desde el 2021 Miguel Santana cuenta con una carpeta de investigación en contra de Ana Victoria, por el delito de amenazas y a la cual no se le ha dejado de dar seguimiento, ya que desde entonces las agresiones en contra del actor no han cesado por diversos medios, es decir, la investigación sigue activa.

"Miguel ha recibido múltiples amenazas por parte de la señora Ana Victoria. Los medios por los que se han recibido las amenazas son; WhatsApp, SMS, Facebook, Instagram, en persona e impresa. Todas las amenazas obran en la carpeta de investigación".

En dicho comunicado, el cual no firma ni el actor, algún despacho de abogados, amigo o familiar del involucrado; explica que las amenazas de Ana Victoria en contra de Miguel comenzaron en 2018, por lo que éste acudió a la fiscalía y ha presentado pruebas de dicho delito, ya que teme por su integridad y la de su familia.

También la Policía Cibernética ha trabajado en su caso, investigando las URL, perfiles y números telefónicos de donde provienen las amenazas, por lo que tuvieron en cadena de custodia el celular de Miguel Santana para extraer la información que fuera útil para el caso.

"Posterior al reporte de la desaparición de la señora Ana Victoria, la policía de investigación (PDI) le sugirió a Miguel cambiar la privacidad de sus redes sociales y abrir nuevas cuentas en las que tuviera solo a su gente más cercana, ya que empezó a recibir un hostigamiento abrumador por parte de los allegados y amigos de la señora Ana Victoria (hostigamiento que sigue en la actualidad)".

Finalmente, Miguel pide a los medios de comunicación que no sean parciales y sean objetivos, ya que hasta el momento han tergiversado su mensaje, por eso pide respeto a su privacidad y que permitan que las autoridades hagan su trabajo.

"Miguel reserva nuevas declaraciones, únicamente las dará ante las autoridades competentes que se lo lleguen a solicitar. Miguel procederá legalmente en contra de quien resulte responsable por los daños que se le han causado a su persona, derivado de los hechos difamatorios que los medios presentan en la actualidad", finaliza el comunicado.