Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

EXPANDE SU UNIVERSO

LEGO ANUNCIA SET DE LA PELÍCULA ANIMADA Y CAUSA FUROR EN REDES; LANZAMIENTO QUE FORMA PARTE DE UNA ESTRATEGIA AGRESIVA DE NETFLIX PARA CAPITALIZAR EL ÉXITO DE LA CINTA

Por El Universal

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
EXPANDE SU UNIVERSO

CIUDAD DE MÉXICO- La convergencia entre la cultura pop coreana y el entretenimiento digital alcanza un nuevo hito comercial. Tras consolidarse como un fenómeno global y obtener el galardón a Mejor Película Animada en los Critics Choice Awards 2026, la producción de Netflix, "K-Pop: Demon Hunters", expande su universo hacia el sector de los juguetes de construcción.

La compañía danesa LEGO confirmó oficialmente el lanzamiento de una línea inspirada en las aventuras de Rumi, Mira y Zoey, una noticia que genera una respuesta masiva en plataformas digitales.

De acuerdo con los reportes de "The Hollywood Reporter", esta colaboración forma parte de una estrategia agresiva de Netflix para capitalizar el éxito de la cinta, la cual ya cuenta con acuerdos previos con firmas como Mattel y Hasbro. El primer set de esta colección tiene programado su debut para el verano de 2026, permitiendo a los usuarios realizar pedidos anticipados a partir de la primavera.

Aunque los detalles visuales se mantienen bajo reserva, un breve clip promocional compartido por la marca muestra una maceta construida con bloques que es derribada por una extremidad azul y peluda.

Según expertos en tendencias de Animation Magazine, esta pista sugiere la inclusión de Derpy, el felino sobrenatural basado en el arte tradicional coreano (minhwa) que acompaña a Jinu de los Saja Boys.

La alianza entre LEGO y la propiedad intelectual de las "guerreras K-pop" no se limita a un lanzamiento único. La empresa proyecta la salida de sets adicionales para el año 2027, orientados a un público mayor de nueve años, buscando capturar tanto al sector infantil como al creciente mercado de coleccionistas adultos (AFOL).

Estas futuras entregas podrían recrear escenarios icónicos de la cinta, donde las HUNTR/X equilibran su vida como idols y cazadoras de entes oscuros.

De acuerdo con el portal especializado License Global, este movimiento refuerza la posición de la animación coreana en el mercado de licencias internacionales.

La trama, que destaca por su estética vibrante y coreografías energéticas, encuentra en los bloques un medio ideal para la creatividad. 

