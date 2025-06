"F1: La película" arrasa en taquilla y supera por mucho a "M3GAN 2.0"

Esta semana llegó a las salas de cine en México "F1: La película", uno de los estrenos más esperados de la temporada de verano. La cinta, producida por Apple, buscaría competir contra "M3GAN 2.0", de Blumhouse.

El actor Brad Pitt protagoniza "F1: La película", donde veremos la historia de Sonny Haynes, un prometedor piloto de carreras que tendrá que volver a su oficio en la Fórmula 1 tras un accidente.

¿Cómo va la taquilla de "F1: La película"?

Box Office Mojo, sitio dedicado al seguimiento y conteo de los ingresos en la taquilla, señala que "F1: La película" lleva acumulados 55.6 millones de dólares tan solo en Estados Unidos, mientras que en el resto del mundo ha sumado 88.4 millones de dólares.

El filme de terror "M3GAN 2.0" debutó esta semana con tan solo 10.2 millones de dólares, y en otros países solo suma 7 millones de dólares, alcanzando un total de 17 millones, muy por debajo de "F1: La película".

¿Por qué ver "F1: La película"?

Uno de los motivos para ver la nueva cinta protagonizada por Brad Pitt es su gran apartado fotográfico, y está hecha para los fans de la velocidad y de las carreras de automóviles.

Críticos de cine han destacado su emotiva historia y mencionan que el público puede ver, con sumo lujo de detalle, las carreras de autos desde una perspectiva realista.

El director Joseph Kosinski nos muestra otro lado de Brad Pitt y un personaje lleno de matices. Sin embargo, "F1: La película" no es para todo el público, y puede que algunos que no sean fans de las carreras de autos no la encuentren tan divertida.