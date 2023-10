Fallece "Albus Dumbledore" de "Harry Potter"

Michael Gambon, reconocido por su papel de "Albus Dumbledore" en "Harry Potter", falleció a los 82 años a causa de neumonía. La noticia causó conmoción entre los fanáticos de la saga, pues trascendió como uno de los magos más recordados de la pantalla grande.

Dumbledore ha sido interpretado por dos actores: Michael Gambon y Richard St John Harris, ambos fallecieron y esta fue su historia.----El papel de Michael Gambon en "Harry Potter"De acuerdo con la historia de J.K. Rowling, "Dumbledore" es el director del colegio "Hogwarts" de Magia y Hechicería. Su padre estuvo preso en "Azkaban" hasta que fue asesinado por los "muggles".Respecto al personaje interpretado por Daniel Radcliffe, al ser rescatado por "Severus Snape" entrega su la tutela a "Dumbledore", ello luego del fallecimiento de su familia: los "Potter".Gambon encarnó al gran mago, identificable por su larga barba, entre 2004 y 2011, tras sustituir al fallecido Richard Harris. Aunque su trayectoria se extiende más allá, pues participó en otros filmes como "The King's Speech" (El discurso del rey) de 2010, "Gosford Park" de 2001 y "Victoria & Abdul" (La reina Victoria y Abdul) en 2017.----¿Por qué Richard Harris rechazó el papel de Dumbledore?Antes de encarnar al mago, Richard St John Harris rechazó interpretar el papel tres veces para la versión cinematográfica. Una de las principales razones por las que declinó el proyecto fue el deterioro de su salud."Me preguntaron sobre el papel de 'Dumbledore' y no lo iba a hacer por varias razones. Entonces mi nieta Ellie me llamó por teléfono y me dijo: 'Papá, si no juegas a 'Dumbledore', ¡nunca volveré a hablar contigo!' Así que no tuve muchas opciones en eso", declaró en una entrevista del estreno de la saga.A pesar de que su actuación dejó satisfechos al elenco, la directora y en general a la producción, Harris ya no continuó en el resto de las entregas debido a que falleció.Dos semanas antes del estreno de "Harry Potter y la cámara secreta (2002)", Richard falleció a los 72 años a causa de linfoma de Hodgkin.El irlandés también es recordado por su participación en las cintas "Gladiator" (2000), de Ridley Scott, y "Camelot" (1967), de Joshua Logan.