Fallece Barrett Strong, cantante y compositor de Motown

NUEVA YORK (AP) — Barrett Strong, uno de los artistas fundadores y de los compositores más talentosos de Motown que fue el vocalista principal del primer gran éxito de la compañía "Money (That´s What I Want)" y posteriormente colaboró con Norman Whitfield en clásicos como "I Heard It Through the Grapevine", "War" y "Papa Was a Rollin´ Stone", ha muerto. Tenía 81 años.

El Museo Motown anunció el fallecimiento el domingo en redes sociales, pero no dio a conocer más detalles.

"Barrett no sólo fue un gran cantante y pianista, sino que también, junto con su compañero compositor Norman Whitfield, creó un increíble conjunto de obras", dijo el fundador de Motown, Berry Gordy, en un comunicado.

Strong aún no cumplía 20 años cuando accedió a permitir que su amigo Gordy, quien se encontraba en la etapa inicial de la construcción de un imperio musical en Detroit, manejara su carrera y distribuyera su música. En cuestión de un año, Barrett pasó a la historia como el pianista y vocalista de "Money", que salió a la venta en 1960 y vendió un millón de copias, el primer gran éxito de Motown.

Strong nunca pudo acercarse nuevamente al nivel de éxito de "Money" por sí sólo, y décadas después luchó para ser reconocido como coautor de la obra. Pero con Whitfield formó un equipo de composición productivo y ecléctico.

Aunque la canción "Sound of Young America" de Gordy recibió críticas por ser demasiado sofisticada y repetitiva, la mancuerna de Whitfield y Strong generó exitosas obras, como las baladas "I Wish It Would Rain" y "Just My Imagination (Running Away with Me)". Con "I Heard it Through the Grapevine" lograron un éxito con un ritmo más acelerado de llamada y respuesta para Gladys Knight and the Pips, y una balada hipnótica y oscura para Marvin Gaye, siendo su versión de 1968 uno de los mayores éxitos en la historia de Motown.

A medida que Motown adquiría más consciencia política a finales de la década, Barrett y Whitfield produjeron "Cloud Nine" y "Psychedelic Shack" para The Temptations, y para Edwin Starr escribieron el himno de protesta "War" y su frase ampliamente citada: "War! What is it good for? Absolutely ... nothing!" (¡Guerra! ¿Para qué sirve? Absolutamente para nada).

"Con ´War´, tenía un primo que era paracaidista y que resultó herido de gravedad en Vietnam", narró Strong a LA Weekly en 1999. "También conocía a un tipo que solía cantar con (el cantante de Motown) Lamont Dozier que fue herido por una esquirla y quedó lisiado de por vida. Hablas de estas cosas con tu familia cuando estás en casa y te inspira a decir algo al respecto".

Otros éxitos de Whitfield y Strong, en particular para Temptations, incluyeron: "I Can´t Get Next to You", "That´s the Way Love Is" y el ganador del Grammy "Papa Was a Rollin´ Stone". Los artistas que también grabaron su obra van desde The Rolling Stones ("Just My Imagination") y Aretha Franklin ("I Wish It Would Rain") hasta Bruce Springsteen ("War") y Al Green ("I Can´t Get Next to You").