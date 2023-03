Fallece Jim Gordon; estaba en prisión por parricidio

LOS ÁNGELES. -El batería Jim Gordon, coautor del clásico de Erik Clapton “Layla” y participante en el disco “Pet Sounds” de The Beach Boys, ha fallecido a los 77 años de edad tras haber pasado los últimos 40 en prisión, acusado de matar a su madre, han informado medios locales.

Gordon, diagnosticado de alcoholismo y esquizofrenia, mató a su madre con un martillo, tras una exitosa carrera como músico en la que acompañó a algunos de los intérpretes más relevantes de la época integrado en la banda de músicos de sesión conocida como The Wrecking Crew.

Nacido en Los Ángeles en 1945, el batería y pianista tocó con grupos como The Byrds (en “The Notorious Byrd Brothers”), y músicos como Frank Zappa (“The Grand Wazoo”, entre otros) y Joe Cocker.

Junto a Eric Clapton formó parte el grupo Derek and the Dominos, que participó en el álbum del “beatle” George Harrison “All Things Must Pass”.