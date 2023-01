Familia de Coque Muñiz de luto, fallece el hermano del cantante

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- Jorge "Coque" Muñiz atraviesa por uno de los momentos más difíciles, pues la madrugada de este lunes dio a conocer el sensible fallecimiento de su hermano, Marco Antonio Muñiz, quien murió el pasado sábado por causas aún desconocidas.

Fue a través de las redes sociales donde el conductor publicó un emotivo mensajea para anunciar su pérdida y agradecer las muestras de cariño que ha recibido; además, aseguró que, a pesar del dolor, su familia se ha mantenido más unida que nunca.

"En nombre se mi señor padre y todos mis hermanos, agradecemos las muestras de cariño y respeto por el sensible fallecimiento de nuestro hermano Marco Antonio este sábado 28 de enero 2023.Sabemos que será difícil este momento, pero unidos como familia lo intentaremos", escribió en su perfil oficial de Twitter.

Aunque no dio más detalles al respecto, en un segundo mensaje el Coque dejó entrever que su familiar pudo haber pasado sus últimos días en un hospital ya que agradeció la atención de los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

"También quisiéramos agradecer a los doctores del INER, por todo su apoyo y atención para nuestro querido hermano. Siempre le dieron un excelente trato y atención", agregó.

Hasta ahora, estás son las únicas declaraciones que la familia ha hecho; sin embargo, varios amigos y personalidades del mundo del espectáculo se han unido para expresar sus condolencias al querido cantante.