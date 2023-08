Familia del nieto de Robert De Niro sale en defensa del joven

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- El mundo del espectáculo en Hollywood conmocionó el pasado 2 de julio, cuando se reveló la muerte de Leandro De Niro, nieto del icónico actor Robert De Niro, a la corta edad de 19 años.

En ese entonces trascendió que el joven había sido encontrado sin vida en un departamento ubicado en Nueva York y aunque se desconocían las causas de la muerte se manejaba una posible sobredosis, ya que junto a él habían sido encontrados frascos vacíos. Más tarde, Drena De Niro, madre de Leandro, reveló que su hijo había perdido la vida tras consumir una fuerte cantidad de fentanilo, versión que ahora ha sido confirmada por los exámenes toxicológicos.

De acuerdo con varios medios internacionales, las pruebas que se le hicieron al cuerpo del adolescente arrojaron restos de fentanilo, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, ketamina y cocaína en su sistema, por lo que su deceso fue calificado como "accidental".

Luego de que esta información saliera a la luz, la familia De Niro, sobre todo Drena, han sido duramente criticados por el consumo de sustancias de Leandro, por lo que, a través de las redes sociales, la desconsolada madre decidió hacer frente a sus detractores y defender la memoria de su hijo.

Mediante un contundente mensaje, la hija del actor de "Taxi Driver" se dirigió a quienes se han dedicado a "esparcir crueles críticas y dolor a las personas que ya están manejando la angustia", escribió en el comunicado.

Drena dejó claro que, a pesar de que su hijo tenía una fuerte dependencia a las sustancias tóxicas, jamás fue advertido de que lo que consumía ese día contenían una mezcla de fentanilo, simplemente se las vendieron sin ningún tipo de remordimiento.

"Leo no fue advertido que estaría tomando una sustancia mezclada con fentanilo. Se le advirtió que 'no tomara demasiadas' píldoras y que 'tuviera cuidado con estas', pero esto es muy diferente a advertir que tenía una sustancia letal o, mejor aún, no venderla en absoluto", agregó.

Asimismo, pidió que no se le culpe a ella por la muerte del joven, a su padre y mucho menos a su ya fallecido hijo, pues lo que él sufría era una clara enfermedad: "no hay forma de razonar con la estupidez o la ignorancia, pero diré que mientras sigamos culpando al adicto y a la persona que sufre una enfermedad mental, seguiremos viendo más de esto".

Por último, De Niro pidió respeto y reveló que la adicción de su hijo se desencadenó por problemas de salud mental que desarrolló durante la emergencia sanitaria por Covid-19: "Mi hijo sufrió tremendamente durante la pandemia, pero lamentablemente la adicción se hizo cargo en el último año y finalmente lo mató. Cuando decidas comentar sobre la desgracia y la pérdida de las personas, piensa realmente en la fragilidad emocional y mental de quienes estás atacando", finalizó.

Tras la muerte de Leandro la policía de Nueva York abrió una investigación, incluso detuvieron a una mujer de 20 años que estaría involucrada con el caso, pero hasta el momento no se tienen más detalles al respecto.