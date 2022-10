Familiares de Pablo Lyle revelan que no han podido ver al actor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Este mes de octubre ha sido especialmente complicado para Pablo Lyle, después de permanecer tres años en prisión domiciliaria por la muerte de un hombre, el actor fue declarado culpable por homicidio involuntario, por lo que tendrá que pasar varios años tras las rejas.

Este martes se tenía programado que el protagonista de "Mi adorable maldición" recibiera su sentencia, sin embargo, el caso dio un giro inesperado luego de que su defensa pidiera que se realizara otro juicio, por lo que será hasta el próximo 14 de noviembre cuando se sepa lo que pasará con su futuro.

Aunque en la audiencia no estuvo presente el mexicano, su familia sí acudió a la cita, específicamente su hermana Silvia Lyle y su cuñado Lucas Delfino, quienes no pudieron evitar los cuestionamientos de la prensa sobre lo que esperan que pase con este nuevo recurso.

Delfino, quien también se encontraba presente en el momento del incidente, expresó que desea que la sentencia se por el menor tiempo posible, sin embargo, lo que llamó la atención fueron las declaraciones de Silvia, pues reveló que no ha podido ver a su hermano desde que fue declarado culpable.

"No podemos dar ninguna declaración, pero gracias. No se aceptan visitas. Solamente por teléfono", dijo en entrevista retomada por el programa "Chisme No Like".

Tras el veredicto de la corte, Pablo fue detenido y trasladado al Centro Correccional de El Doral en Miami, donde hasta el momento se encuentra en la espera de recibir su sentencia, la cual podría ir desde los nueve hasta los 20 años de prisión.