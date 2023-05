Famosos en la coronación de Carlos III

Galería 1 de 4

La coronación de Carlos III de Inglaterra era un evento imperdible, en él se dieron cita no sólo monarcas de otras casas reales, también personalidades de la alta sociedad británica, la política, el arte y por supuesto del mundo del espectáculo, aunque en esta ocasión este sector no tuvo tanta presencia como sucedía con la anterior monarca Isabel II.

Emma Thompson

La actriz a quien se ha visto en películas como "La nana mágica", "Cruella" y "Sensatez y sentimientos" tiene una amistad estrecha con el rey Carlos, así que muy puntal llegó a la Abadía de Westminster sobriamente vestida en negro y rojo, pero además muy sonriente, hay que recordar que Thompson fue nombrada en 2018 como Dama del Imperio Británico por la reina Isabel II, así que como parte de su ajuar portaba la condecoración que recibió con dicho fin.

Nick Cave

El músico australiano y líder de la banda The Bad Seeds, fue otro de los invitados a esta ceremonia, por lo cual fue cuestionado por sus fans y él simplemente les respondió que, no podía negarse a ser testigo de uno de los eventos más importantes en la historia de Inglaterra, así que también se le vio tomar uno de los lugares en la abadía y disfrutar de la coronación.

Joanna Lumley

La actriz, escritora, presentadora de televisión británica y activista, fue una de las celebridades presentes en esta ceremonia de coronación, donde hubo 2 mil 200 invitados, pero antes de que ésta comenzara se dio tiempo de saludar y realizar algunos videos.

Lionel Richie

El cantante estadounidense será uno de los participantes del concierto que se realizará mañana en el castillo de Windsor, así que se le vio en la Abadía de Westminster siguiendo el protocolo establecido para esta clase de eventos, pero también platicó con la gente que se le acercaba.

Katy Perry

La artista pop también se presentará mañana en el concierto en honor a los nuevos reyes de Inglaterra, pero antes presenció la ceremonia de coronación junto a Edward Enninful, editor en jefe de la revista Vogue en su versión británica, la intérprete portó un traje lavanda con un corte clásico que la hizo resaltar entre los presentes.