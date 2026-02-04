Fanáticos aprenden español gracias a Bad Bunny

Se espera que Bad Bunny actúe en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el domingo completamente en español, lo que ha inspirado a los fanáticos a aprender rápidamente el idioma.

En octubre, el cantante puertorriqueño, cuyo nombre verdadero es Benito Antonio Martínez Ocasio, inauguró la temporada 51 de "Saturday Night Live" expresando orgullo por este logro en español, tras lo cual dijo en inglés: "Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender".

Esa declaración avivó aún más la ira de algunos conservadores que han vilipendiado a Bad Bunny por pronunciarse en contra de las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump. El cantante canceló la parte de su gira en Estados Unidos el año pasado por temor a que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) fueran en contra de sus fanáticos.

Ha habido un frenesí en internet de personas publicando sobre las letras de Bad Bunny, incluidos puertorriqueños explicando la jerga utilizada por el cantante y personas que no hablan español documentando su esfuerzo para aprender el idioma.

La anticipación por su actuación de medio tiempo solo ha intensificado desde el fin de semana pasado, cuando su disco "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", se convirtió en el primero en español en ganar el Grammy al álbum del año. Bad Bunny no se abstuvo de abordar en la ceremonia las operaciones federales de inmigración.

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir ICE fuera", dijo en inglés después de ganar su primer Grammy por álbum de música urbana. "No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros. Somos humanos y somos estadounidenses".

Los fans estudian español antes del Super Bowl

Niklaus Miller, de 29 años, se ha tratado de aprender las letras de Bad Bunny desde la participación del cantante en SNL hace meses.

"Soy lo suficientemente iluso como para pensar 'esto sería fácil. Podría aprenderlo bastante rápido'", dijo Miller.

El fervor por aprender un nuevo idioma en un corto período de tiempo destaca el poderoso impacto de la cultura latina en Estados Unidos a pesar de la retórica y acciones antiinmigrantes del presidente.

"Se sintió como una forma de protesta", dijo Miller. "¿Qué puedo hacer ahora además de lo que todos están haciendo para tratar de ayudar? Simplemente se siente bien".

Miller dijo que ha recibido mensajes de personas que se topan con los videos en los que sale con sus padres desde que comenzó a publicar sobre el proceso de aprender español. Dicen que se sienten vistos y apreciados.

Aunque Miller no ha aprendido toda la discografía de Bad Bunny, ha aprendido partes de seis canciones que siente que serán parte del espectáculo de medio tiempo, incluidas "Tití me preguntó", "DtMF" y "BAILE INoLVIDABLE".

El día después de que se anunciara a Bad Bunny como el artista que encabezará el medio tiempo, O'Neil Thomas, de 28 años, un actor y creador de contenido de Nueva York, comenzó a aprender el catálogo del cantante.

"Estaba tan emocionado porque no era un artista que esperaba", dijo Thomas. "Y dado cómo estamos ahora con el estado del país, creo que él es la persona perfecta para encabezar un escenario tan enorme".

La respuesta a sus videos de TikTok, que muestran a Thomas aprendiendo "NUEVAYoL" y otras pistas, ha sido realmente positiva, agregó Thomas. Muchas personas puertorriqueñas se han acercado, diciendo que están orgullosas de que alguien fuera de la comunidad esté intentando aprender sobre su cultura.

La música y la cultura latina intensifican el interés en el idioma

"La gente ya estaba comenzando a hacer el esfuerzo de aprender español como resultado de su interés en la música latina", dijo Vanessa Díaz, profesora asociada de estudios chicanos y latinos en la Universidad Loyola Marymount. "El Super Bowl en sí es un impulso adicional para una tendencia que ya estaba ocurriendo".

Díaz, quien es coautora de "P FKN R: How Bad Bunny Became the Global Voice of Puerto Rican Resistance" (P FKN R: Cómo Bad Bunny se convirtió en la voz global de la resistencia puertorriqueña), dice que el auge de la música latina en la última década ha impulsado a los que no hablan español a aprender el idioma. El claro mensaje de Bad Bunny en sus letras, videos y actuaciones amplifica ese interés, dijo Díaz.

Después del inglés, el español es el idioma más hablado en los hogares de Estados Unidos, a excepción de tres estados, según datos del Censo de Estados Unidos. Más del 13% de los residentes de cinco años o más lo hablan.

Para Thomas, la música de Bad Bunny ofreció la oportunidad perfecta para asumir el desafío de aprender un nuevo idioma.

"Amo el español y siempre quise aprenderlo", dijo Thomas. "Así que esto ha sido una introducción divertida para mí para finalmente concentrarme".

Tanto Miller como Thomas dijeron que aprender español, específicamente el español puertorriqueño, en un corto período de tiempo ha sido un desafío único.

Thomas dijo que escuchar la música de Bad Bunny de manera casual es una experiencia diferente a aprender las letras.

"Escuchar su música es realmente divertido", dijo Thomas. "La cantidad de veces que he presionado repetir solo para captar una frase, ni siquiera las puedo contar".

Miller dijo que la parte difícil de aprender las canciones es que el dialecto puertorriqueño tiende a cortar algunas palabras y es muy rápido. Miller dijo que si no ha trabajado en entender una canción durante días, podría olvidar la pronunciación y es difícil volver a ella.

"Es divertido, pero luego estresante porque soy una persona tipo A (personas ambiciosas, trabajadoras y exigentes), así que eso ha sido difícil, honestamente", dijo Miller. "Estoy trabajando a toda máquina".

Un hito para la cultura latina también es políticamente divisivo

La elección de Bad Bunny en el Super Bowl ha sido divisiva desde el principio. Trump la calificó "ridícula". Los conservadores la han calificado de antiestadounidense, aunque los puertorriqueños también son ciudadanos estadounidenses. Turning Point USA está organizando un "All-American Halftime Show" alternativo con un cartel encabezado por Kid Rock.

Todo esto ocurre en el contexto de que las comunidades latinas y de habla hispana son objetivo de las redadas de inmigración de Trump. Las acciones ejecutivas han ampliado enormemente quién es elegible para la deportación y las audiencias rutinarias se han convertido en trampas de deportación para los migrantes.

Para Bad Bunny, el espectáculo de medio tiempo es el escenario definitivo para mostrar su música, herencia e influencia global. Para la NFL y Apple Music, es un acto de equilibrio: ofrecer un espectáculo que celebre la diversidad sin provocar controversias que asusten a los anunciantes.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha defendido la elección, citando la inmensa popularidad de Bad Bunny.

Petra Rivera-Rideau, profesora asociada de estudios americanos en Wellesley College y coautora de "P FKN R", dijo que hay una larga historia en Estados Unidos de criminalización del español.

Bad Bunny está haciendo que sea genial conocer el idioma y cambiando la narrativa en torno a él, dijo Díaz. Ahora el español es algo que la gente aspira a aprender.

Díaz no cree que su actuación necesariamente cambiará cómo se percibe a los latinos en Estados Unidos, pero dice que creará una conversación interesante dependiendo de "cómo la gente va a lidiar con la magnitud de tener a alguien como Bad Bunny en el escenario".

En un momento en que "Estados Unidos está apuntando a latinos y migrantes y hablantes de español o incluso a aquellos que simplemente se perciben como cualquiera de esas cosas de una manera que no hemos visto en nuestras vidas", su visibilidad es poderosa, dijo Díaz.