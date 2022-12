Fans cantan "Cielito Lindo" a Bad Bunny durante concierto en México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- La noche de ayer, después de varios meses de espera, Bad Bunny llegó a México para iniciar con las presentaciones de su World's Hottest Tour, en tierras aztecas.

Su primera parada fue en Monterrey, donde no sólo causó caos entre sus fans, quienes hicieron de todo para estar presente en el concierto que el puertorriqueño ofreció la tarde de ayer en el Estadio BBVA, pero en medio de la locura, también vivieron un emotivo momento, que quedó grabado video y ya circula por las redes sociales.

A pesar de algunos inconvenientes previos, el "Conejo Malo" hizo vibrar el recinto regiomontano con un espectáculo que nadie olvidará, incluyéndolo a él, ya que los asistentes agradecieron la entrega del reggaetonero cantándole, a una sola voz, uno de los temas más representativos para los mexicanos, el "Cielito lindo".

Todo sucedió durante una pausa que Benito hizo para ondear por todo lo alto la bandera de México, esto emocionó tanto a las más de 50 mil personas que se dieron cita para verlo, que no tardaron en responder entonando el coro de este tema.

El cantante, completamente sorprendido por este acto, no tuvo de otra más que agradecer tanto cariño y por el recibimiento que su público le dio: "¡Wow! Gracias México, gracias por tanto cariño. De corazón, gracias Monterrey", dijo.

Rinde tributo a Selena Quintanilla

Pero este no fue el único acto que tuvo con su público mexicano, pues en un momento del espectáculo, las luces se apagaron y comenzó a sonar "Como la flor", tema que hiciera famoso la fallecida reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla.

Fue través de la cuenta de Twitter, Bad Bunny Tour que salió a la luz este gesto, que muchos reconocieron como un merecido tributo a la cantante.

Las reacciones en redes sociales nos e han hecho esperar y muchos fans del intérprete de "Ojitos lindos" lo han llenado de halagos: "Qué perfección de hombre, Benito", "Cómo no quererlo", "Por eso lo amo", "Se me pusieron los pelos de punta", "Te amo", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Bad Bunny repetirá su hazaña en Monterrey esta noche, para después viajar a la CDMX dónde se presentará los próximos 9 y 10 de diciembre, en el Estadio Azteca.