Fans de "La casa..." piden que Montserrat Oliver sea la conductora

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 11 (EL UNIVERSAL).- La breve participación que tuvo Montserrat Oliver como panelista en las galas de "La casa de los famosos" generó una ola de comentarios, ya que el público expresó que deseaba verla más tiempo y algunos consideraron que la producción no la valoró como merecía.

"Nos quitan a la mejor panelista", "Has sido la mejor panelista que ha ido en cinco semanas, ojalá regreses, felicidades", fueron algunos de los comentarios que el público dejó en las redes sociales.

Algunos televidentes, incluso, señalaron que Oliver se merecía la conducción del reality, por encima de Galilea Montijo, ya que, consideraron, tiene más experiencia y su credibilidad la respalda: "¿Dónde votamos para que regreses?", "Te mereces la conducción del programa, no te valoraron," "No te vayas, que se vaya Galilea", "Tú deberías ser la conductora del reality", agregaron.

Montserrat Oliver, quien ha conducido otros programas como "Reto 4 elementos", estuvo en escasos programas de "La casa de los famosos" como parte del panel de críticos.

Ella comentó en sus redes sociales que ya se despedía del show, pero que era un placer haber sido parte del mismo y presumió sus diferentes looks que tuvo a través de dicha red social, en donde muchos la elogiaron.

"Tú eres de las pocas figuras del espectáculo que sí podían opinar abiertamente. seguro te van a llamar nuevamente porque haces falta", "Lo siento, pero tú debiste haber sido la conductora de 'La casa de los famosos' eres una conductora súper congruente y además guapísima", dijeron los fans.