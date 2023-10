Fans de Taylor Swift protagonizan discusión en cine

Taylor Swift abarrotó las salas de cines con la llegada de "The Eras Tour". La película, que muestra el concierto en vivo, desató caos en diversas sucursales de cines mexicanos, como la que vivieron los "swifties" el día del estreno.

La cantante estadounidense ofreció en agosto una serie de 4 conciertos en la capital del país. Sin embargo, miles de fanáticos se quedaron con las ganas de vivir la experiencia, por lo que recurrieron a verla en la pantalla grande.

Un grupo de admiradores enfureció con el personal del cine tras supuestamente haberse negado a comenzar la venta de boletos, dulces y palomeras de manera puntual, según consta en un video difundido en TikTok.

"Le bloqueamos el cine entre todos hasta que nos hagas la pinc** venta. ¿Cómo ves?", dijo uno de los "swifties" que se encontraba en la fila. "A nivel nacional está anunciado que la venta iniciaba a las 11", indicó otro de los clientes.

El resto de las personas se sumaron a los reclamos. "Ni entradas, ni dulces, ni ninguna mama** me vas a vender", se le escucha decir a uno de los jóvenes entre la multitud.

El personal del cine se abstuvo de responder; sin embargo, se viralizaron las supuestas quejas en la plataforma.

Con más de 2.4 millones de vistas, usuarios no pudieron evitar de bromear con comentarios como "Y empezó a sonar Bad Blood", ¿Qué parte de Europa es?", "Yo la fan más tranquila", "Todo por unas palomitas", "Para empezar, Cinépolis había anunciado que la venta empezaría a las 6".

Como ocurre en cada estreno, los cines de México ponen a la venta artículos coleccionables para los fans y con "Taylor Swift: The Eras Tour" no fue la excepción.

En concreto, se lanzaron vasos y palomeras cuyo precio ronda entre los 90 y 150 pesos. Tanto en Cinépolis como en Cinemex, ambos se incluyen en los combos con palomitas y refresco.

En sitios de online, que no pertenecen a las empresas, los artículos alcanzan un precio de hasta 900 pesos en reventa.