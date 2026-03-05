logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Fotogalería

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Fans expresan preocupación por delgadez de Demi Moore

La actriz de 63 años mostró una figura muy delgada en la entrega de premios en Los Ángeles.

Por El Universal

Marzo 05, 2026 02:41 p.m.
A
Fans expresan preocupación por delgadez de Demi Moore

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).-

Demi Moore
está dando de qué hablar en días recientes, no solo por aparecer con el cabello corto

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, toda una sorpresa para sus más de 6 millones se seguidores en Instagram donde las fotos se viralizaron, también por su delgada figura que ha alertado a sus fans.
La actriz de 63 años está recibiendo comentarios en su cuenta de Instagram, en la publicación donde colgó varias fotos de cómo lució en la reciente entrega de los Premios del Sindicato de Actores en Los Ángeles.
Las fotografías causaron reacciones de alerta en varios cibernautas que opinan que Demi ya no debería adelgazar más, pues luce hermosa; entre los mensajes que se leen en la cuenta de la actriz de "La Sustancias", son:
"Gran fan, pero esto es definitivamente preocupante". "Por favor Demi deja de estar orgullosa de estar así de flaca. Para ti, esto podría ser una 'tendencia' o un 'éxito' actual, pero las chicas nunca deberían tomar esto como un modelo a seguir. ¡Tienes responsabilidad!". "Que las mujeres se encojan, física o energéticamente, no es lo habitual. Perder, curvas, vitalidad, presencia... eso es atemporal. Espero que te ayuden. Te mando amor y luz". "Eres hermosa pero demasiado delgada ahora", se lee entre los comentarios.
En el debate, incluso, se mencionó la sarcopenia, la pérdida progresiva y generalizada de masa, fuerza y funcionalidad muscular esquelética asociada al envejecimiento, acelerada por la inactividad y mala nutrición.
No es la primera vez que se habla de la delgadez de la actriz, sin embargo, sus recientes apariciones han llamado la atención, y surgen especulaciones sobre posibles dietas muy rigurosas o la presión de la industria por conservar una figura juvenil.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fans expresan preocupación por delgadez de Demi Moore
Fans expresan preocupación por delgadez de Demi Moore

Fans expresan preocupación por delgadez de Demi Moore

SLP

El Universal

La actriz de 63 años mostró una figura muy delgada en la entrega de premios en Los Ángeles.

Saskia Niño de Rivera se disculpa tras controversia por Carmen Salinas
Saskia Niño de Rivera se disculpa tras controversia por Carmen Salinas

Saskia Niño de Rivera se disculpa tras controversia por Carmen Salinas

SLP

Redacción

El podcast busca visibilizar testimonios de personas privadas de libertad, no generar escándalo.

Amanda Miguel defiende a Belinda
Amanda Miguel defiende a Belinda

Amanda Miguel defiende a Belinda

SLP

El Universal

Amanda Miguel asegura que Belinda tiene un talento musical poco valorado.

Exreo asegura que Fofo Márquez tiene lujos en penal de Texcoco
Exreo asegura que Fofo Márquez tiene lujos en penal de Texcoco

Exreo asegura que "Fofo" Márquez tiene lujos en penal de Texcoco

SLP

El Universal

El influencer cumple una condena de 17 años y 6 meses por feminicidio en grado de tentativa.