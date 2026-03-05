Fans expresan preocupación por delgadez de Demi Moore

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).-

está dando de qué hablar en días recientes, no solo por aparecer con el

, toda una sorpresa para sus más de 6 millones se seguidores endonde las fotos se viralizaron, también por su delgada figura que ha alertado a susLa actriz de 63 años está recibiendoen su cuenta de, en la publicación donde colgó varias fotos de cómo lució en la reciente entrega de los Premios del Sindicato de Actores en Los Ángeles.Lascausaronen varios cibernautas que opinan que Demi ya no debería adelgazar más, pues luce hermosa; entre los mensajes que se leen en la cuenta de la actriz de "La Sustancias", son:"Gran fan, pero esto es definitivamente preocupante". "Por favor Demi deja de estar orgullosa de estar así de flaca. Para ti, esto podría ser una 'tendencia' o un 'éxito' actual, pero las chicas nunca deberían tomar esto como un. ¡Tienes!". "Que las mujeres se encojan, física o energéticamente, no es lo habitual. Perder, curvas, vitalidad, presencia... eso es atemporal. Espero que te ayuden. Te mando amor y luz". "Eres hermosa pero demasiado delgada ahora", se lee entre losEn el debate, incluso, se mencionó la, la pérdida progresiva y generalizada de masa, fuerza y funcionalidad muscular esquelética asociada al, acelerada por la inactividad y mala nutrición.No es la primera vez que se habla de lade la actriz, sin embargo, sus recientes apariciones han llamado la atención, y surgen especulaciones sobre posibles dietas muy rigurosas o la presión de la industria por conservar una figura juvenil.