Felicia Mercado, la actriz icónica, se luce en reality de baile

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- De la pasarela a la pista de baile, Felicia Mercado está lista para brillar en "Las estrellas bailan en Hoy", el reality del matutino de Televisa en el que hace pareja con Jordan Mendoza, la actriz de 65 años está dando de qué hablar por su debut en el concurso.

Mercado, un rostro conocido en las telenovelas mexicanas, participó en el certamen de belleza Señorita México en 1977, en el que resultó ganadora y representó a México en Miss Universo 1977 en República Dominicana.

Su salto a la fama en el camino de la actuación se dio en 1987, cuando actuó en el melodrama "Rosa salvaje" e interpretó a la malvada Leonela Villarreal, su personaje enfrentó a Rosa García, encarnada por Verónica Castro.

Los antagónicos siguieron en la carrera de Felicia, pues los interpretó el "Lo blanco y lo negro", "Entre la vida y la muerte" y "Más allá del puente"; su participación en telenovelas es amplia, pues también actuó en "Lazos de amor", "Te sigo amando", "Cañaveral de pasiones" y "Confidente de secundaria".

Otro de los personajes por el que Felicia es recordada, es cuando interpretó a la villana Genoveva en la telenovela de 2010 "Teresa", donde actuó con Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Aarón Díaz y Manuel Landeta.

A su lista se suman telenovelas de Telemundo como "La casa de al lado", "El rostro de la venganza" y "Dama y obrero".

La belleza de Felicia Mercado

La exuberante melena de Felicia Mercado es uno de los atractivos de la actriz que ahora, aunque su fuerte no es el baile, se integra a "Las estrellas bailan Hoy", donde lamentó la muerte de su compañero Fede Dorcaz, quien fue asesinado e iba a formar parte del reality de baile de Televisa.

Felicia aseguró al programa "Hoy", que no se ha hecho intervenciones quirúrgicas en el rostro, pero sí se vale de la disciplina, los cuidados y los buenos hábitos para mantenerse en forma.

Está convencida de que los excesos siempre son malos, pero admite que la belleza "no es de a gratis", pues se trata de echarle ganas todos los días, además de esmerarse en el arreglo personal.

Compartió que siempre ha contado con un equipo de producción que la peina y la maquilla, además de tomarse el tiempo para asistir al spa y someterse a diversos faciales, sin olvidar el colágeno, mucho colágeno, afirmó.

Felicia es mamá de Ivana, fruto de su relación con el empresario Eugenio Santoscoy, con quien estuvo durante 25 años.