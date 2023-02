Fey ofrece concierto sorpresa, a poco de iniciar gira con la Guzmán

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Un grupo selecto de personas se reunió para conocer la programación que Warner Bros. Discovery ofrecerá durante el 2023, sin embargo, fue la estrella musical quien se robó el momento, pues Fey ofreció un concierto sorpresa que dejó atónitas a todas las personas presentes.

La cita fue en el Jardín de eventos Santa fe, en el poniente de la ciudad en donde se dieron cita artistas y directivos de esta plataforma de streaming, quienes pudieron disfrutar de este coctel, que fue el primer evento como Warner Bros. Discovery.

Al lugar arribaron los integrantes de "La liga de la Justicia", los cuales se fotografiaron con las y los presentes en un escenario de la serie de "The Last of Us", mientras que en diversas pantallas gigantes aparecían escenas de algunas películas y series.

Sin embargo, el clímax del encuentro no ocurrió sino hasta que Fey apareció en el escenario, quien interpretó a sus más icónicos temas con los que hizo bailar y cantar a sus fans.

Con fotografías de la vocalista fue como arrancó la fiesta con temas como "La noche se mueve", "Frío" y "Barco a Venus", en donde la también compositora y productora discográfica demostró que su música sigue presente en el gusto del público, sin importar que otros géneros emerjan.

Las personas poco a poco se fueron acercando al entarimado para estar lo más cerca posible de su ídolo musical y gozar de este recital, entre los asistentes estuvieron Maca Carriedo, Paola Gómez, Álvaro Cueva, entre otras personalidades.

"Hoy se vale cantar, bailar, lo que quieran, gracias por la invitación", fueron las palabras de saludo de la anfitriona quien continuó con "Sé lo que vendrá", "Cielo líquido" y "Popocatépetl".

En ningún momento dejó de sonreír y de ejecutar algunos la coreografía de sus temas, junto con un grupo de bailarines. En ocasiones la artista, que el próximo 4 estará en la Arena Ciudad de México junto a Alejandra Guzmán, interactuó con sus seguidores, los saludaba de mano e incluso posaba para ciertas selfies con ellos.

"¿Verdad que están más a gusto aquí? (más cerca del escenario) Si quieren quedarse atrás y aburrirse está bien, pero acá adelante están pasado las cosas, así que los que quieran vengan", expresó Fey.

La euforia aumentó cuando ejecutó clásicos de los noventa como "Gatos en el balcón", "Media naranja", "Azúcar amargo", que las y los presentes corearon a todo pulmón.

"Hay canciones que por más que las cantes, les juro que es como si fuera la primera vez, porque te atrapan", señaló antes de cerrar con boche de oro con su hit "Muévelo", en donde hubo una lluvia de papeles y una gran ovación hacia la exintegrante de los 90s Pop Tour.

Tras este show, Fey seguirá preparándose para su próximo proyecto que es el llamado Eternas Tour, junto a la Guzmán con quien además estará el 23 de junio en la Arena Monterrey.

Previamente ha dicho que con la hija de Guzmán tendrá esta gira hecha con toda la pasión y amor, con quien prometió desbordar creatividad, magia y profesionalismo.