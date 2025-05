Final de Juego de Voces: Leyendas vs Estrellas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- Juego de voces ha llegado a su final y las Leyendas (Yuri, Mijares, Emmanuel y Lucero) se alzaron con el triunfo, pero las Estrellas (Alexander Acha, Lucero Mijares, María León y Yahir), como buenos competidores, aceptaron el resultado, conscientes de que estaban enfrentando a unos oponentes difíciles de vencer.

"Yo dije: no hay manera de que ganemos, no podemos competir contra los años, la trayectoria, los millones de discos vendidos, el cariño que les tiene gente, entonces para nosotros ya llegar empatados con ellos a una final es un logro gigantesco", expresó María León.

María León comentó que en este reality se ha sentido constantemente desafiada y sorprendida, porque no sólo ha tenido que estar experimentando con géneros musicales, bailar y cantar, sino también mantener la concentración y la postura cuando recibió visitas sorpresas como la de sus padres y hermana.

"Ha habido muchos momentos icónicos que han ido acompañados con la música, eso es lo que a mí me encanta. También luego se nos olvida esa parte humana de las Leyendas, porque los queremos y los admiramos mucho, pero al ver esta faceta uno puede pensar, yo también puedo algún día tener una carrera como la que tienen ellos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Alexander Acha expresó su satisfacción de haber dado lo mejor de sí, pero sobre todo del aprendizaje recibido al estar compitiendo con grandes ídolos, como su padre Emmanuel, una situación que al principio lo tenía muy nervioso, pero después se fue relajando.

"Al salir de aquí (de las grabaciones del programa) mi papá y yo siempre comentábamos de todo, nos reíamos de las anécdotas chistosas, compartimos mucho nuestra percepción y experiencia personal de lo que vivimos", dijo Acha.

Con una gran sonrisa y muy feliz se mostró Lucero al ver la respuesta del público que, ante su triunfo, no paraban de gritarles porras y cuánto los amaban a las Leyendas.

"Es uno de los regalos más que he tenido en 45 años de carrera es un proyecto hermoso que juntó otra vez a la familia los domingos para ver la televisión, que está todo mundo pendiente de lo que va a pasar".

Sentimientos encontrados vivió Yuri con el fin de Juego de Voces, por la felicidad de haber tenido buenos resultados y a la vez la tristeza de ponerle fin a este show, pero satisfecha de saberse vigente entre las nuevas generaciones.

"Qué padre que podamos influenciar; me considero una cantante prepositiva, no descubro el hilo negro pero siempre me atrevo a hacer cosas diferentes a pesar del tiempo".