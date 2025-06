"Florinda Meza me delató en la aduana": revela María Antonieta de las Nieves

La actriz María Antonieta de las Nieves recordó una ocasión en la que, en una de las giras de "El chavo del 8", Florinda Meza la evidenció frente a la aduana, luego de que los reguladores le impidieran pasar los abrigos de pieles que había adquirido, por lo que delató a "la Chilindrina", exponiendo que ella también llevaba pieles consigo.

En una entrevista que "la Chilis" sostuvo con Yordi Rosado, hace cuatro años, la actriz recordó que el elenco de los programas, escritos por Chespirito, eran como una familia y que, de hecho, estaba tan contenta con el equipo que habían formado que, durante toda la semana, esperaba ansiosa los días viernes y sábado, que era cuando grababan.

"Yo disfrutaba el saber que ya me tocaba grabar, yo seguía haciendo doblaje, pero yo les decía ´los viernes y los sábados no puedo hacer nada porque tengo mi programa de televisión´", contó.

Y aunque, en sus compañeros, vio a una familia no consanguínea, había una persona en específico con la que depositó toda su confianza; Gabriel Fernández, el locutor del programa, quien luego se convertiría en su esposo.

Por ello, cuando el elenco salía de gira a otros países, en realidad, no convivía tanto con sus demás compañeros, pues siempre estaba con su pareja.

"Siempre los dos juntos, no necesitaba yo de un amigo, yo tenía Gabriel, estábamos todo el tiempo juntos", ahondó.

Reconoció que, además que su relación con Gabriel, hizo lazos entrañables con Angelines Fernández y con Edgar Vivar, con quien hasta llegó a viajar a Disneylandia, el actor acompañado con su hermana y María Antonieta con su esposo.

En el caso de Florinda, reconoció que, cuando comenzaron a trabajar juntas, sí tenían una buena relación por el hecho de que eran de la misma edad, ya que compartían algunos gustos, como ir de compras.

"Al principio sí, cuando íbamos a Argentina, o algún lado, porque éramos las dos mujeres jóvenes que éstabamos ahí, entonces nos íbamos de compras juntas, ella era igual de ´comprona´que yo".

Sin embargo, fue en uno de esos viajes en que Florinda le demostró que no era una amiga leal y que, con ella, era mejor que tuviera sus reservas.

Esto debido a que Florinda la delató, cuando a ella no la dejaron pasar con los abrigos de pieles que había comprado, pues María Antonieta sí había tomado la precaución de guardar uno de los sobre todo en su maleta.

"Una vez me hizo una buena... para jalarle los pelos, llegamos de Argentina y (en Méxuico) no permiitían traer sacos de pieles y eso, ya estaba prohibido en aquella época, pues me compré dos y uno lo guardé enrollado en la maleta".

"También ella se compró dos, igual de bonitos y caros que los míos; (en la aduana) me pasan primero, la estoy esperando afuera y cuando abren (su maleta) traía un perro (el abrigo) dentro de la maleta, y le dicen: ´señora, no puede usted traer dos abrigos de pieles´, a lo que Florinda contestó: ´¿y por qué María Antonieta sí?´, qué mala onda francamente", ahondó.

Fue así como les confiscaron los abrigos y fueron resguardados en la bodega del aeropuerto.