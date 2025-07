Florinda Meza responde a críticas por serie de Chespirito

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Florinda Meza afronta parte de las numerosas críticas que ha recibido tras el estreno de la serie "Chespirito: sin querer queriendo", donde su personaje, aunque no se llama como ella, no ha quedado bien parado, además, el que en redes se estén reviviendo videos donde da declaraciones desafortunadas ha sumado a la crítica que enfrente desde hace semanas.

Decir que los seis hijos de Roberto Gómez Bolaños, y su exesposa Graciela eran defectos la ha colocado en el centro de la crítica, además de que sigue dando de qué hablar algo que ya se sabía: que el actor y productor dejó a Graciela para estar con Florinda.

La actriz, actualmente de 76 años, ha defendido sobre todo a Chespirito y su legado, dice que la serie muestra mucha ficción, mentiras y cosas imprecisas, a través de sus redes se ha defendido y de alguna manera ha intentado limpiar su imagen respondiendo comentarios de los cibernautas.

Florinda Meza compartió una foto en la que aparece parte del elenco de "Chespirito" y recordó el amigable ambiente que había entre ellos, así como la diversión que vivieron en aquellos momentos de mucho trabajo y cuando gozaron de las mieles de éxito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Meza acompañó la foto con una reflexión:

"Más de 50 años de regalar alegría y diversión. Un equipo que duró 25 años grabando y un programa que conservó durante esos años el éxito de audiencia. Roberto era un gran líder y en el set no había reclamos y discusiones baratas. Trabajábamos duro y también nos divertíamos. Los buenos que siempre lo han seguido, saben que es verdad. Lo demás es un melodrama de ficción que lamentablemente busca el escándalo para vender. Esto no se trata de mí, se trata de ustedes y del legado de un gran hombre que ya no está aquí para defenderse. Nada de lo que digan quienes sí traicionaron a Roberto o quienes sólo quieren dinero, va a cambiar el tesoro que millones llevan en el corazón".

Algunos usuarios elogiaron a Florinda, su carrera y lo que significó para Roberto Gómez Bolaños, elogios que respondió la actriz con un agradecimiento: "Gracias por tus palabras y por tu comprensión. Te mando un abrazo", respondió a una usuaria venezolana que se mostró empática con las vivencias de Florinda: "Te escuché decir que no tuviste boda por la iglesia, que no fuiste madre (pudiendo), y eso (supongo)... duele más que cualquier juicio externo. Por eso hoy no te juzgo, te abrazo desde el corazón. No cargues más con culpas viejas. Viviste como supiste, como pudiste... y eso también es valiente. Estoy contigo, siempre", se lee.

Otros usuarios le dedicaron ataques y cuestionaron su comportamiento del pasado:

"¿Como mujer usted cree que está bien lo que hizo?", preguntaron, a lo que Florinda respondió:

"No siempre podemos hacer las cosas perfectas. Ni todo en la vida es como nos hubiera gustado. Lo que sí te puedo decir es que estar con mi Rober por todos los años que pudimos disfrutar, valió la pena".

Los cibernautas también la cuestionaron sobre la relación que tuvo con Ramón Valdés y Anabel Gutiérrez, quien protagonizó a la madre de la "Chimoltrufia", y a quien, según declaraciones de Anabel, recibió un trato humillante de Florinda.