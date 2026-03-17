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Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

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Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

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Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Sinners destacó por su directora de fotografía, marcando un hito en la historia de los premios.

Por AP PULSO

Marzo 17, 2026 12:48 p.m.
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LOS ANGELES (AP) — Los Premios de la Academia han nombrado las mejores películas de 2025. "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra") se llevó el máximo galardón y "Sinners" hizo historia por su directora de fotografía.

El espectáculo, presentado por Conan O'Brien el domingo, consagró a los ganadores en 24 categorías, incluida una nueva para mejor casting.

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