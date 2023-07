Fran Drescher, la icónica "Niñera" y líder de la huelga de actores

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- Recordada por muchos como la simpática Nana Fine, Fran Drescher saltó a la fama en la década de los 90, su personaje de una experta en modas que por azares del destino llegaba al hogar de un millonario para convertirse en la cuidadora de sus hijos conquistó a generaciones enteras; sin embargo, Drescher es mucho más que una cara bonita y una risa graciosa.

Nacida en Queens, en 1957, Fran se inclinó por el mundo de la moda y los reflectores muy pronto, y es que con tan solo 16 ganó el título de «Miss New York Teenager» en un concurso de belleza. Después de graduarse tomó clases de cosmetología y logró abrir su propio negocio; sin embargo, en 1976 dejó todo para trasladarse a Los Ángeles y lograr sus sueños de ser una actriz famosa y vaya que lo logró.

Drescher debutó en el cine con algunos papeles secundarios en cintas como "Fiebre de sábado por la noche", al lado de John Travolta; "American Hot Wax" y "Stranger in Our House".

Para la década de los 80, la actriz había logrado posicionarse como uno de los rostros más habituales de la pantalla grande en el género de la comedia, pero para finales de esta misma década dio un paso que cambiaría su vida para siempre. Fran probó suerte en la televisión, realizando algunas participaciones en series como "Rock 'n' Roll Mom", junto a George Clooney.

Pero el éxito no lo conocería hasta los años 90 cuando llegó a su vida "The Nanny". El programa se estrenó en 1993 y gracias al éxito y el carisma de Fran logró permanecer durante seis temporadas, hasta 1999.

Junto con la fama internacional, también vinieron los reconocimientos; consiguió ser nominada al Emmy como mejor actriz de una serie de comedia y al Globo de oro en la misma categoría.

Después de "The Nanny" vino un largo periodo de inactividad, pero en 2005 volvió a las pantallas con una nueva serie de comedia titulada "Living with Fran", por desgracia no obtuvo el mismo éxito que su antecesora y después de dos temporadas fue cancelada.

Además de su faceta como actriz, Drescher también se ha convertido en activista de diferentes causas; en 2010 participó del teletón organizado por el actor Clooney para ayudar a la reconstrucción de la ciudad de Puerto Príncipe, que fue azotada por un devastador terremoto. Además es fundadora de Cancer Schmancer Movement, una fundación que apoya a las mujeres con cáncer de útero, enfermedad que ella misma logró vencer.

Para 2021 se convirtió en la líder sindical de su gremio al ser electa como presidenta del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) y ahora lidera la huelga de actores que se anunció esta misma tarde en Hollywood.

El sindicato tomó la decisión de parar labores luego del fracaso en las negociaciones contractuales con los estudios, sumándose al movimiento de guionistas que estalló en mayo de este mismo año y que ha mantenido a la industria del cine y la televisión completamente paralizada.

En su calidad de presidenta, Fran pronunció un enérgico discurso en el que se refirió a Hollywood como un ente codicioso y pidió a los directivos repartir las ganancias que se generan de manera equitativa: "Somos las víctimas aquí, estamos siendo victimizadas por una entidad extremadamente codiciosa. Estoy asombrada por la forma en que las personas con las que hemos estado haciendo negocios nos están tratando. ¿Cómo pueden alegar que están perdiendo dinero a diestra y siniestra, mientras entregan cientos de millones de dólares a sus CEOs? ¡Es repulsivo! ¡Debería darles vergüenza!", dijo.

Se tiene previsto que la huelga estalle durante las primeras horas de este viernes 14 de julio, poniendo a la industria en una verdadera encrucijada.