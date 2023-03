Franco Escamilla estalla contra usuarios que lo tachan de misógino

A-AA+

Franco Escamilla causó controversia con un video en el que explicó a las mujeres cómo tratar a un hombre, pero fue tildado de misógino y machista. El standupero aseguró que lo único que los hombres necesitaban de su pareja era comida, sexo y silencio. Asimismo, aconsejó a las mujeres arreglarse y vestirse bien para que un varón les haga caso.

El video en cuestión fue publicado en su canal oficial de YouTube, como parte de la serie "Toy Aburrido". Sin embargo, tras las polémicas explicaciones del comediante, internautas pidieron cancelarlo.

"Escamilla, denigró, insultó, humilló y dijo que las mujeres son tontas y que sólo sirven para coger. Lamentable", "¿En serio les parece gracioso, esta cosa que se llama Franco Escamilla, un misógino que se burla de las mujeres con su show?", "A mí Franco Escamilla se me hace cero gracioso. Su 'humor' es de los más machistas que existe", fueron algunas de las críticas que recibió en internet.

Tras la controversia, el standupero mexicano se pronunció en el episodio 336 de "La mesa reñoña", uno de sus programas de YouTube. Al finalizar la transmisión, usuarios le pidieron responder a la "funa" (crítica) que recibió.

"Quiero ofrecer una disculpa a la p... no, al Franco del pasado, porque habíamos hecho una apuesta y perdí. Aposté a que jamás me iba a valer madre la opinión pública y trabajaría para tenerlos contentos a todos", mencionó en un tono irónico.

Escamilla dejó en claro que no le importa lo que digan sobre él y las polémicas en las que lo involucren. Agregó que sólo intenta hacer comedia y pese a los escándalos agradece a su fandom por defenderlo en internet.

"Ninguna de las cuentas que me estuvo tirando tiene muchos seguidores. Son cuentas que a eso se dedican. (...) A mí me hace mucha gracia que me hayan cancelado por el chiste de Chris Rock", explicó.

El standupero se limitó a decir que prefiere no responder a los señalamientos "porque el odio genera más odio". De igual manera, destacó que el video donde compartió sus consejos fue sacado de contexto y pidió a sus fans hacer caso omiso de las acusaciones.

"No entremos en guerra con estas cuentas que ni siquiera les interesa el tema, ni la mujer. Muchos de los que me tiraron eran vatos queriendo quedar bien, ¡no te la vas a coger!", declaró.

Finalmente, puntualizó que seguirá creando contenido en internet mientras sus fans lo sigan apoyando.