Furor, armonía y fuegos artificiales, así el segundo día de EDC 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Si hay algo que caracteriza al EDC es la alegría, la manifestación de ella y el respeto a como cada uno la expresa. Durante la presentación de Eli Brown en el escenario NeonGarden, durante el inicio del segundo día de actividades del EDC quedó comprobado.

No importó si estabas en un grupo numeroso, disfrutando junto a tus amigos, o bailando solo enmedio del público, cada uno de los asistentes disfrutó por igual, y a quien recién se integraba lo recibían entre aplausos y un ¡"Eh eh eh eh!", para que bailara al son de un techno.

"Folla mucho, falla poco, y baila tecno" sostenía uno de los característicos totems que cada asistente realiza a modo de mostrar lo que piensa, en este caso a través de una frase, pero otros portaron imagenes de persinajes populares, memes o una fotografía suya, otro totem expresaba "Ya llegamos perras".

Y ese ambiente, mano a mano con el sonido de Eli Brown en la tornamesa lograron una atmósfera perfecta para el comenzar de la tarde este sábado en la capital, los típicos juegos de luces y láser, aun no eran protagonistas, pues la luz del día aún no lo permitió.

Por su parte en el escenario principal Disco Lines ya ponía a bailar al público que esperaba la inauguración del segundo día de actividades, debajo del imponente Bhuo cubierto por una flor y envuelto por el di seño de ramas y hierbas que tenía el kineticFIELD.

Pero el fuego en el escenario no fue lo más caliente, sino los pasos de baile de todos los que disfrutan más de una propuesta rítmica en la música electrónica.

Pero lo que ambos Dj's compartieron es el sello de la casa, al inicio de cada nueva progresión musical la gente explotaba, tras la repetición acelerada de algún sonido llevada al extremo.

Así concluyeron ambos productores (poner nacionalidades de cada uno) y dieron paso a la inauguración oficial del segundo día de fiesta en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La pirotecnia un tanto reducida el primer día de actividades quedo de lado, fuegos artificiales tronaron a más de diez metros de altura de la tarima principal y provocó la emoción del público, para con una canción poner a la gente a bailar, y después de seis minutos permitir la entrada de LP Giobbi.