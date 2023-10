Gael García encabezará jurado en Festival de Cine de Roma

A poco más de dos semanas de que "Cassandro" se estrenara con gran éxito, se anuncia que Gael García Bernal será uno de los jueces que presidirá el Festival de Cine de Roma y se encargará de entregar el premio que corresponde a la categoría de mayor valor, que premia a lo mejor del "Cine Progresivo", el cual se celebrará a partir del miércoles 18 de octubre.

Con 31 años de carrera, desde que hizo su primera aparición en televisión, el actor mexicano ha participado en 49 películas, dirigido cuatro cintas fungido como productor en más de seis contenidos cinematográficos, por ello, cuando la crítica internacional describió su interpretación como el luchador exótico Saúl Armendáriz como "la mejor actuación de su carrera", dejó sorprendido al público.Mientras que Gael se afianzaba como actor, tanto en México como en el extranjero, también mostró interés en la dirección y producción, adentrándose en casi todos los ámbitos del mundo cinematográfico, y ahora se convertirá en una de las personalidades que evaluará el contenido de nuevos cines, luego de que fuera invitado a participar como parte del jurado del Festival de Cine de Roma.La noticia fue difundida por "Variety" la mañana de este miércoles, luego de que Paola Malanga, la directora de este festival desde hace dos años, convocara al actor de 44 años a participar para dar a conocer a la o el ganador de la categoría de "Cine Progresivo"; por la que compiten la cineasta española Isabel Coixet, por su cinta "Un amor", el iraní Farhad Delaram por "Achilles" y "After The Fire", del director francés Mehdi Fikri.Este festival, que se realiza desde hace 18 años, cuenta además proyecciones de sala reservadas en la Ciudad Eterna, una biblioteca digital abierta a a las personas que se dedican al cine, encuentros entre productores, compradores y vendedores, así como conferencias y talleres que tienen como tema central el impulso del cine italiano e internacional.Hasta la tarde de este miércoles, el actor de "Amores perros" no se ha pronunciado respecto a su participación en el evento, que se inaugurará el miércoles 18 de octubre y se clausurará el domingo 29 de octubre.