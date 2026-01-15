logo pulso
Camerino

GAEL GARCÍA y francia

Por El Universal

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
GAEL GARCÍA y francia

LA EMBAJADORA DE FRANCIA EN MÉXICO, DELPHINE BORIONE, ENTREGÓ PERSONALMENTE AL ACTOR GAEL GARCÍA BERNAL LA ORDEN DE LAS ARTES Y LAS LETRAS EN GRADO DE OFICIAL, OTORGADA POR EL MINISTERIO DE CULTURA FRANCÉS. ESTE GALARDÓN RECONOCE SU TRAYECTORIA CINEMATOGRÁFICA DESTACADA Y SU DEFENSA DE VALORES COMO LA ÉTICA, LA LIBERTAD CREATIVA, EL ACCESO A LA CULTURA Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL. LA CEREMONIA RESALTA EL PUENTE CULTURAL ENTRE MÉXICO Y FRANCIA EN UN CONTEXTO DE FORTALECIMIENTO DE LAZOS BILATERALES. 

    Timothy Busfield comparece en corte por acusaciones de abuso infantil

    El Universal

    El actor Timothy Busfield se presentó ante la corte de Nuevo México por cargos de abuso infantil

    John Mellencamp Anuncia Gira de Conciertos con Sean Penn en Tráiler Exclusivo

    AP

    Sean Penn y John Mellencamp se unen para llevar la música del rockero a anfiteatros en una gira imperdible.

    Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

    AP

    Las acusaciones de agresión sexual a empleadas en el Caribe ponen a Julio Iglesias en el centro de la polémica.

    Blackpink revela fecha de lanzamiento de su tercer miniálbum 'Deadline'

    El Universal

    Blackpink comparte detalles sobre su próximo proyecto musical 'Deadline', un miniálbum que promete sorprender a sus seguidores.