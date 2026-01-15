GAEL GARCÍA y francia
LA EMBAJADORA DE FRANCIA EN MÉXICO, DELPHINE BORIONE, ENTREGÓ PERSONALMENTE AL ACTOR GAEL GARCÍA BERNAL LA ORDEN DE LAS ARTES Y LAS LETRAS EN GRADO DE OFICIAL, OTORGADA POR EL MINISTERIO DE CULTURA FRANCÉS. ESTE GALARDÓN RECONOCE SU TRAYECTORIA CINEMATOGRÁFICA DESTACADA Y SU DEFENSA DE VALORES COMO LA ÉTICA, LA LIBERTAD CREATIVA, EL ACCESO A LA CULTURA Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL. LA CEREMONIA RESALTA EL PUENTE CULTURAL ENTRE MÉXICO Y FRANCIA EN UN CONTEXTO DE FORTALECIMIENTO DE LAZOS BILATERALES.
