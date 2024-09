GANA RÉCORD DE EMMY

LOS ÁNGELES. “Shogun” se llevó la mayor cantidad de premios Emmy en la historia para una sola temporada de una serie de televisión, con 14 trofeos en los Premios Emmy de las Artes Creativas el domingo por la noche, mientras que “The Bear” ganó siete, incluyendo mejor actriz invitada en una serie de comedia para Jamie Lee Curtis.

Los presentadores decían “Shogun” toda la noche en el Teatro Peacock de Los Ángeles en la segunda noche de los Emmy de Artes Creativas, donde se entregan premios que no se transmiten en la ceremonia principal de los Emmy en horario estelar.

Ha superado el récord de trofeos 13 establecido por la serie limitada de 2008 “John Adams” antes de llegar incluso a la ceremonia principal de los Emmy que se celebrará el 15 de septiembre, cuando todavía puede ganar hasta cinco premios más.

“Shogun”, la serie de FX sobre maquinaciones políticas en el Japón feudal, ganó todos menos dos de los 16 trofeos que podría haber reclamado el domingo por la noche, incluidos Emmy por vestuario, maquillaje, edición, acrobacias y cinematografía, junto con un Emmy al mejor actor invitado en un drama para Nestor Carbonell.

Curtis estaba emocionada en el escenario después de ganar su primer Emmy a 18 meses de ganar su primer Oscar por “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”).

Michaela Coel ganó el premio a la mejor actriz invitada en una serie de comedia por su aparición en “Mr. and Mrs. Smith”.

“Shogun” sacudió la carrera de los Emmy cuando pasó de la categoría de serie limitada a la de serie dramática en mayo y lideró a todos los nominados con 25 menciones cuando se anunciaron las nominaciones en julio.

Ambas galas previas se editarán en un sólo programa de 2 horas y media que se transmitirá en FXX el 14 de septiembre y al día siguiente en Hulu.

Dan y Eugene Levy serán los anfitriones de los Premios Emmy el 15 de septiembre, que también se celebrarán en el Teatro Peacock y se transmitirán por en vivo por ABC en Estados Unidos.