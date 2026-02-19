Ganadores Oscar 2024 serán presentadores en ceremonia del 15 de marzo

LOS ANGELES (AP) — Los Oscar reunirán a los ganadores de actuación del año pasado para la ceremonia del próximo mes.

Ganadores Oscar 2024 serán presentadores en ceremonia

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el jueves que los ganadores del premio a mejor actor Adrien Brody y Mikey Madison, y los ganadores del premio a mejor actor de reparto Kieran Culkin y Zoe Saldaña, entregarán estatuillas en la 98.ª edición de los Premios de la Academia.

Los actores son los primeros presentadores anunciados para la ceremonia del 15 de marzo, que será conducida por Conan O'Brien. La gala se transmitirá en vivo por ABC a partir de las 7 p.m. hora del Este/4 p.m. hora del Pacífico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Nominados y récord de la película "Sinners"

El espectáculo del año pasado vio a Saldaña, Madison y Culkin convertirse en ganadores del Oscar por primera vez. Brody obtuvo su segunda estatuilla a mejor actor, por su papel en "The Brutalist" ("El brutalista").

"Sinners" es la principal nominada de este año, al romper el récord de más nominaciones para una sola película con 16.

Los Oscar con frecuencia hacen que los ganadores del año anterior entreguen las estatuillas en las categorías de actuación.

¿Quiénes están nominados a un Oscar este año?

Las nominadas a mejor actriz de este año son Jessie Buckley por "Hamnet", Rose Byrne por "If I Had Legs I´d Kick You" ("Si pudiera, te patearía"), Renate Reinsve por "Sentimental Value" ("Valor sentimental"), Emma Stone por "Bugonia" y Kate Hudson por "Song Sung Blue" ("Song Sung Blue: Sueño inquebrantable").

Los nominados a mejor actor son Timothée Chalamet por "Marty Supreme" ("Marty Supremo"), Leonardo DiCaprio por "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra"), Ethan Hawke por "Blue Moon", Michael B. Jordan por "Sinners" ("Pecadores") y Wagner Moura por "O Agente Secreto" ("El agente secreto").

En las categorías de actor de reparto, los nominados son Jacob Elordi por "Frankenstein", Sean Penn y Benicio del Toro por "One Battle After Another", Stellan Skarsgård por "Sentimental Value" y Delroy Lindo por "Sinners".

Las nominadas a actriz de reparto son Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas por "Sentimental Value", Amy Madigan por "Weapons" ("La hora de la desaparición"), Wunmi Mosaku por "Sinners" y Teyana Taylor por "One Battle After Another".