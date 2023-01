Gerladine Bazán rompe el silencio tras experiencia con Sergio Andrade

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- Recientemente trascendió que la cantante mexicana Gloria Trevi había sido demandada en California (Estados Unidos) por corrupción de menores, suceso relacionado al escándalo de los 2000 cuando fue capturada junto al productor musical Sergio Andrade por presuntamente haber formado parte de un clan que abusaba de mujeres menores de edad con la promesa de convertirlas en unas estrellas. Tras esto la artista Geraldine Bazán contaría la ocasión en que acudió a una prueba con el cantante, sin embargo, deslindó de aquella experiencia a la intérprete de "Con los ojos cerrados". Fue durante un episodio del reality show "Secretos de Villanas" donde Bazán compartió la anécdota.

"Yo hice un programa con Gloria cuando todavía estaba con Sergio y se acabó el proyecto y a las chicas que estábamos ahí nos llamaron a un casting", recordó.

De acuerdo con la versión, la famosa acudió al lugar en donde la citaron y Andrade le pidió cantar e interpretar diversos personajes.

"Decía 'ahora hazme una escena pidiéndome trabajo, pero eres una chica pobre que no tiene absolutamente nada y ahora eres una niña que tiene todo, rica, fresa'. Te llevaba como al límite", explicó. Si bien le pidieron a Bazan que entrara sola a la audición, su mamá la estaba esperando afuera. "Me ponían a mí en un cuarto a esperar. Mi mamá vio que no salía en 10 minutos, tocó, entró por mí y nos fuimos, ya después se supo absolutamente todo (el escándalo)".

Tras la reciente acusación contra Trevi que sacó a la luz la revista "Rolling Stone", Geraldine aclaró en su perfil de Twitter que en la historia nunca mencionó a gloria. "'Respecto a notas y comentarios surgidos a partir de una situación que conté, la cual viví en mi adolescencia en torno a la importancia del cuidado de los padres a sus hijos. Me parece muy importante aclarar que nunca mencione a @GloriaTrevi", publicó. Geraldine también expresó su apoyo a la cantante pues agregó que no fue con ella la audición.

"No fue con ella con quién la viví, ahora como adultas hemos tenido la oportunidad de conocernos y me apena mucho estar en medio de estos comentarios con alguien de quién solo he recibido respeto. De igual manera recibe el mío.@GloriaTrevi para ti y tu familia'', se leyó. Hasta el momento Trevi no ha devuelto la respuesta a la famosa.



¿Gloria Trevi pisó la cárcel tras la acusación en los 2000?

La intérprete de "Vestida de azúcar" estuvo cuatro años en prisión preventiva y fue absuelta luego de que un juez asegurara no tenían las pruebas suficientes para juzgarla por los delitos de secuestro, violación y corrupción de menores.



¿Quiénes demandaron a Trevi actualmente?

La revista "Rolling Stones" reportó que dos demandantes hablaron del presunto abuso que sufrieron durante un concierto de Trevi en los 90, en aquel entonces tenían entre 13 y 15 años. La artista habría atraído a las aparentes víctimas para que formaran parte del programa de formación musical del productor y los "convenció" para convertirse en esclavos sexuales, afirman.?