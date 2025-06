Germán Montero en contra de la censura a los corridos

CIUDAD DE MÉXICO, junio 9 (EL UNIVERSAL).- Germán Montero muestra su desacuerdo ante las recientes medidas que las autoridades han tomado con algunos de sus colegas del regional mexicano, como la cancelación o negación de visas y conciertos anulados; para él cantante, el problema de la violencia deviene de una problemática social todavía más profunda, que nada tiene que ver con la música.

El cantante fue uno de los invitados por la Sonora Santanera, a celebrar sus 70 años de trayectoria y, fue durante un breve encuentro con la prensa que dejó entrever cuál es su postura ante la actual crisis que atraviesa el género en que se desempeña.

El exintegrante de la Arrolladora Banda El Limón dijo que los corridos no son el problema pues, en realidad, el origen de estos data del siglo XIX, específicamente, de uno de los hechos históricos que cambiaron el curso de la historia de nuestro país; la Revolución Mexicana, mucho tiempo antes de que la violencia se volviera una situación cotidiana.

"Los corridos siempre han existido, desde el tiempo de Pancho Villa y Venustiano Carranza, de aquellos años".

Para Germán, el discurso de que los corridos están insitando a una cultura violencia que hace apología del delito es sólo un distactor para enfocar la responsabilidad en donde verdaderamente se encuentra.

"Están diciendo ´a estos nos los vamos a llevar, a estos los vamos a poner´, pero no, el problema no radica en la música, sino en lo que está pasando en nuestro país".

La medida de cancelar visas le parece un castigo para sus colegas, pues aclaró que, hasta el momento, él no ha tenido ninguna traba para viajar al extranjero y trabajar.

"No me cuento todavía porque a mí no me la quitaron, ni me la han negado nunca porque no tengo ningún problema en los EU".

Lamentó que esto impida llevar a sus conciudadanos la música que, por momentos, los retrotrae a sus raíces culturales, las que se ven diseminadas cuando dejan el país, en búsqueda de mejores oportunidades.

"La música que llevamos a EU es para todos los mexicanos, para todos los latinos, que esperan un poquito de nuestra tierra, gente que tiene años que no ha venido a México y que esperan ir a escuchar la música de nuestro país".

Remató solidarizándose con los integrantes del grupo Los Alegres del Barranco, al expresar que la medida de que estén siendo investigados es injusta.

"Para mí no se vale, no se vale que los lleven a un proceso, a ninguno de mis compañeros, a ninguno de los que está haciendo regional mexicano, porque, al final de cuentas, lo único que hacemos nosotros es escribir y cantar canciones".

"No podemos tapar el Sol con un dedo, sabemos lo que está pasando en nuestro país y es en todos los estados", precisó.